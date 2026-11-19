Il rapporto definitivo del MAIB sul naufragio del superyacht Bayesian attribuisce la responsabilità a un downburst imprevisto e a vulnerabilità strutturali non segnalate, smentendo le accuse di errore umano.

Il rapporto finale dell'ente britannico MAIB ha attribuito ufficialmente la responsabilità del tragico naufragio del superyacht Bayesian a un fenomeno meteorologico estremo, un downburst, e a vulnerabilità tecniche della nave non documentate. Questa conclusione contrasta con le ricostruzioni preliminari della magistratura italiana, che indicava errori dell'equipaggio come causa principale della perdita della barca di 56 metri nelle acque di Porticello. La pubblicazione del report tecnico chiarisce che la fragilità dello yacht in configurazione fonda era nota, ma non comunicata correttamente alla navigazione.

Dettagli tecnici e vulnerabilità del Bayesian

Secondo il capo ispettore Rob Loder, l'investigatore principale del MAIB, il superyacht presentava un rischio intrinseco di ribaltamento quando le vele erano ammainate e la deriva retrattile sollevata. Questa configurazione, tipica di una nave alla fonda come quella davanti a Porticello, rendeva la barca estremamente sensibile al vento forte. La vulnerabilità dipendeva criticamente dal carico, dall'angolo del vento apparente e dalla posizione esatta della deriva, fattori che determinavano la stabilità idrostatica in modo non lineare.

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Il punto cruciale emerso dall'inchiesta è che queste specifiche condizioni di instabilità non erano state valutate durante le prove di stabilità approvate per la nave. Di conseguenza, le informazioni sulla stabilità consegnate all'equipaggio non includevano avvertimenti su questa configurazione operativa. Rob Loder ha sottolineato che il rischio non era stato riconosciuto dai progettisti o dagli operatori, creando un vuoto informativo fatale per la sicurezza. Gli investigatori britannici hanno dichiarato che la mancanza di dati precisi su questo scenario ha impedito all'equipaggio di essere avvertito adeguatamente.

La sequenza del downburst e la risposta dell'equipaggio

La rapidità con cui si è svolto l'evento atmosferico ha reso quasi impossibile una reazione efficace da parte dei marinai a bordo. Alle ore 03:55 del mattino sono state rilevate le prime raffiche di circa 30 nodi, subito seguite da un'inclinazione violenta verso dritta. La forza del vento ha causato il trascinamento dell'ancora, indicando che la tenuta era stata superata. Il picco di intensità ha raggiunto i 70 nodi in un lasso di tempo brevissimo, trasformando le acque calme in una minaccia immediata per l'integrità dello scafo.

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In meno di quindici secondi, tra le 04:06 e le 04:15, il superyacht si è piegato di oltre 90 gradi, entrando in una fase di capovolgimento irreversibile. Lo yacht è poi affondato diciotto minuti dopo l'inizio della tempesta. Gli investigatori hanno evidenziato che la velocità di aumento del vento, tipica di un downburst generato da un temporale isolato, non era stata prevista esplicitamente nei bollettini meteorologici disponibili. Le linee guida fornite ai naviganti erano considerate troppo generiche riguardo agli effetti specifici di questi fenomeni meteorologici improvvisi.

Criticità dei sistemi di sicurezza e salvataggio

Oltre agli aspetti meteorologici e di stabilità, il rapporto ha evidenziato gravi criticità relative ai dispositivi di sicurezza a bordo. Nessuna zattera di salvataggio ha effettuato lo sgancio automatico o si è gonfiata spontaneamente durante l'evento catastrofico. Questa malfunzionamento ha impedito una fuga immediata per la maggior parte delle persone a bordo, costringendo a tentativi disperati di sopravvivenza. Un membro dell'equipaggio ha dovuto rischiare la propria vita nuotando fino allo yacht capovolto per liberare manualmente una delle zattere.

La zattera salvavita è stata finalmente gonfiata alle 04:24, un tempo considerevole dopo l'inizio del ribaltamento. Gli investigatori hanno specificato che questo ritardo non era attribuibile alle manovre dell'equipaggio, ma a un guasto intrinseco o a una configurazione errata dei sistemi di rilascio. Questa mancanza operativa ha aggravato le conseguenze della tragedia, riducendo le possibilità di fuga per i passeggeri e il personale. La mancanza di automazione affidabile in queste condizioni estreme è stata classificata come un fattore significativo nel bilancio delle vittime.

Confronto tra le indagini britanniche e italiane

Dall'altra parte dello 스펙trum, la magistratura italiana continua a valutare la versione che attribuisce la colpa al comportamento dell'equipaggio. Tuttavia, al momento, questa linea investigativa si basa su resoconti indiretti riportati dalla stampa italiana e non su un documento tecnico pubblico paragonabile alla trasparenza del rapporto MAIB. Questo crea un quadro complesso in cui due letture distinte coesistono senza una convergenza immediata delle prove. Non vi è ancora una sintesi ufficiale che concili le conclusioni delle due magistrature.

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La partita legale e investigativa non è ancora chiusa, con procedimenti aperti nel Regno Unito riguardanti la morte dei cittadini britannici Mike Lynch, Hannah Lynch, Jonathan Bloomer e Judy Bloomer. La Maritime and Coastguard Agency sta proseguendo le proprie indagini parallele per verificare la conformità alle normative marittime internazionali. Sarà l'esito complessivo di questi procedimenti, accanto alle sentenze italiane, a determinare se le due letture possano essere reconcile o se resteranno in netto contrasto. La trasparenza dei futuri documenti tecnici sarà fondamentale per la verità storica.