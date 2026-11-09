Naufragio Senegal: 34 morti per migranti, richiesta inchiesta su gestione migrazione

Al largo di Kebemer si registra un bilancino di 34 vittime tra migranti. L'ONG Action for Human Rights and Friendship chiede all'Assemblea Nazionale un'indagine urgente.

Almeno 34 persone hanno perso la vita nel naufragio di un'imbarcazione carica di migranti al largo delle coste del Senegal. L'incidente si è verificato nelle acque di Kebemer, una località situata a circa 180 chilometri a nord della capitale Dakar, dove le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso nonostante il crescente numero di vittime accertate.

Differenze sui dati ufficiali delle vittime

Il Ministero dell'Interno senegalese ha fornito inizialmente informazioni contrastanti riguardo al bilancio delle vittime. Domenica le autorità avevano stimato in 21 il numero dei decessi, comunicando che un solo superstite era stato tratto in salvo. Successivamente, l'Agenzia Stampa Senegalese ufficiale ha aggiornato il conteggio, affermando che il numero delle vittime era salito a 34 a seguito del recupero di ulteriori salme dalle acque.

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La richiesta di inchiesta dell'ONG locale

Action for Human Rights and Friendship, un'organizzazione non governativa presente sul territorio, ha intensificato le proprie azioni di pressione istituzionale. Il gruppo ha dichiarato lunedì di aver inviato una richiesta formale all'Assemblea Nazionale del Senegal per ottenere un'indagine approfondita sulla gestione della migrazione operata dal governo. L'obiettivo è analizzare le politiche di controllo delle frontiere e la risposta dello Stato alle crisi umanitarie.

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Contesto regionale delle traversate pericolose

La tragedia si inserisce in un contesto regionale di grande pericolo per le rotte migratorie atlantiche. Negli ultimi anni, migliaia di persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le Isole Canarie spagnole partendo dall'Africa occidentale. Il gruppo per i diritti dei migranti Walking Borders ha fornito dati allarmanti, riportando che 635 morti sono stati registrati solo nei primi cinque mesi dell'anno corrente, evidenziando l'aumento della pericolosità di queste rotte.

Posizione critica sull'attuale strategia governativa

Attivisti e organizzazioni per i diritti umani hanno espresso una critica severa verso l'approccio attuale delle autorità. Secondo quanto dichiarato dal gruppo Action for Human Rights and Friendship, non è più sufficiente limitarsi a deplorare i naufragi, annunciare nuove misure di controllo o semplicemente contare le intercettazioni effettuate dalle guardie costiere. L'ONG sostiene che sia necessaria una valutazione strutturale delle politiche migratorie per prevenire future tragedie e garantire una risposta più umana ed efficace alle sfide umanitarie.