La nave cisterna Gas Husky è affondata al largo della Bulgaria dopo essere stata colpita da quattro proiettili. Ecco i dettagli sull'attacco, l'equipaggio salvato e il contesto geopolitico nel Mar Nero.

La nave cisterna per il trasporto di gas di petrolio liquefatto ( GPL) Gas Husky è affondata martedì 17 novembre 2026 al largo della costa bulgara del Mar Nero, a seguito di attacchi con proiettili. L'incidente ha confermato le crescenti preoccupazioni per la sicurezza marittima in una regione che sta diventando sempre più volatile a causa del conflitto tra Russia e Ucraina.

Dettagli sull'affondamento della Gas Husky

La nave battente bandiera liberiana, gestita da una società con sede in Grecia, trasportava 3.400 tonnellate metriche di GPL provenienti dall'Egitto con destinazione la Romania. Verso la mattina di martedì 17 novembre 2026, la Gas Husky ha lanciato un segnale di soccorso prima di iniziare ad affondare a circa 50 miglia nautiche, ovvero 80 chilometri, a est della città bulgara di Byala. L'equipaggio di 19 membri è stato tratto in salvo grazie a un'operazione di ricerca e soccorso attivata tempestivamente dal ministero della Difesa bulgaro.

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Il ruolo del governatore di Varna

Mario Smarkov, governatore regionale di Varna, ha dichiarato con fermezza che non ci sono dubbi sul numero di impatti subiti dalla nave. Secondo le sue affermazioni, il gasdotto è stato colpito esattamente quattro volte. Tuttavia, le autorità locali non hanno ancora ottenuto conferme dirette dai marinai sopravvissuti riguardo al tipo specifico di droni utilizzati per l'attacco. Due fonti indipendenti della sicurezza marittima hanno tuttavia confermato che la nave è stata colpita da un sistema senza pilota.

Contesto degli attacchi nel Mar Nero

L'affondamento della Gas Husky arriva solo un giorno dopo che una nave da carico che trasportava grano è affondata nella stessa area. Questo evento si inserisce in una serie crescente di attacchi con droni che hanno già causato la scomparsa di oltre 20 marittimi, molti dei quali sono dati per dispersi e temuti morti. Questi incidenti hanno acuito le preoccupazioni relative all'allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina, che ha trasformato il Mar Nero in una zona ad alto rischio per il commercio marittimo internazionale.

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Rischi per il commercio marittimo

Secondo i dati raccolti dalla società di sicurezza marittima Diaplous, da metà luglio 2026 almeno 17 navi sono state attaccate al largo delle coste di Bulgaria e Romania. Le acque territoriali di questi due paesi membri della NATO sono diventate la rotta principale per le spedizioni provenienti dall'Ucraina, che è uno dei maggiori esportatori mondiali di cereali. I porti ucraini sul Mar Nero sono stati ripetutamente bersagliati dalla Russia dall'inizio dell'invasione, rendendo il trasporto via mare estremamente pericoloso.

Responsabilità e posizione diplomatica

I funzionari rumeni e bulgari si sono mostrati estremamente cauti nel attribuire ufficialmente la responsabilità degli attacchi vicini alle loro coste. Nonostante questa cautela, alcune dichiarazioni ufficiali hanno occasionalmente indicato la Russia come possibile colpevole. Anche esperti indipendenti di sicurezza marittima hanno suggerito un coinvolgimento russo negli attacchi, una tesi che il governo di Mosca ha sempre categoricamente negato. La mancanza di prove conclusive lascia aperto il dibattito sulle dinamiche precise di questi sconti asimmetrici nel Mar Nero.