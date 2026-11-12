Nave colpita vicino Ras Al-Khaimah: incendio e evacuazione equipaggio

Una nave ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un proiettile non identificato al largo degli Emirati Arabi Uniti. L'equipaggio è stato evacuato mentre aumentano le tensioni nello Stretto di Hormuz.

Una nave mercantile ha subito un grave incendio a bordo dopo essere stata colpita da un proiettile non identificato nelle acque internazionali al largo della costa degli Emirati Arabi Uniti. L'incidente, avvenuto mercoledì nelle vicinanze dell'emirato di Ras Al-Khaimah, ha portato all'evacuazione di tutto l'equipaggio senza riportare gravi segnalazioni di vittime immediate.

Dettagli tecnici dell'attimo e posizione

Secondo i rapporti pubblicati giovedì dalle autorità marittime britanniche, la nave è stata colpita a circa 14 miglia nautiche a nord-ovest dell'emirato di Ras Al-Khaimah. L'impatto ha causato un principio di incendio nella sala macchine della imbarcazione, compromettendo immediatamente la sua capacità propulsiva. L'agencia britannica Maritime Trade Operations ha confermato che le operazioni di spegnimento erano già in corso nel momento in cui l'equipaggio è stato messo in salvo. La posizione esatta si trova in una zona strategica per il traffico marittimo globale, a breve distanza dai principali canali di uscita verso il Golfo Persico.

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Impatto sullo Stretto di Hormuz

La società di sicurezza marittima Ambrey ha fornito dettagli cruciali sulla dinamica dell'attacco, affermando che la nave è stata colpita proprio a poppa mentre usciva dallo Stretto di Hormuz. Questa zona è uno dei passaggi marittimi più congestionati e sensibili al mondo, cruciale per il trasporto energetico globale. L'incendio verificatosi nella sala macchine indica che il proiettile ha raggiunto aree vitali della nave, anche se l'efficacia delle contromisure di sicurezza e l'evacuazione tempestiva hanno mitigato le conseguenze umane dell'incidente.

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Tendenze recenti e contesto geopolitico

Questo episodio si inserisce in una scala di attacchi alle navi nel Golfo e nei pressi dello Stretto di Hormuz, che hanno aumentato significativamente la propria frequenza nelle ultime settimane. La situazione è ulteriormente preoccupante considerando che, prima del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, questa via navigabile strategica trasportava quasi un quinto del petrolio greggio mondiale. La crescente instabilità nella regione minaccia direttamente la continuità delle fornizzi energetiche globali e la stabilità dei mercati internazionali dei combustibili fossili.

Prospettive future e sicurezza marittima

Le autorità marittime continueranno a monitorare la situazione da vicino, data la delicatezza della zona geografica interessata. L'incidente evidenzia la vulnerabilità del traffico commerciale in un'area che funge da collo di bottiglia per l'energia mondiale. Gli esperti di sicurezza marittima stanno valutando l'impatto a lungo termine di questi attacchi isolati ma frequenti sulla percezione di sicurezza da parte delle compagnie di navigazione e degli assicuratori del settore. La comunità internazionale osserverà con attenzione le prossime mosse diplomatiche per de-escalare le tensioni nella regione, cercando di garantire la libertà di navigazione per le merci essenziali.