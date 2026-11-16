La nave portacontainer Contship Jet è affondata al largo della Bulgaria dopo un attacco con droni. L'escalation di violenza nel Mar Nero mette a rischio le nazioni NATO Romania e Bulgaria.

La nave portacontainer Contship Jet, battente bandiera liberiana di proprietà greca, è affondata nel Mar Nero al largo delle coste della Bulgaria dopo essere stata colpita da droni navali. L'incidente, avvenuto mercoledì, rappresenta l'ultima escalation di violenza in una regione marittima dove il conflitto tra Russia e Ucraina ha raggiunto un livello di pericolosità senza precedenti per il traffico commerciale internazionale.

La Contship Jet si trovava in rotta dal porto di Haifa in Israele verso Costanza in Romania quando è stata colpita. Il governo bulgaro ha confermato che l'intera ciurma è stata soccorsa, ma la perdita della nave sottolinea la crescente minaccia per le rotte marittime che collegano il Mediterraneo e il Mar Nero. Questo evento si inserisce in una serie di attacchi consecutivi che hanno interessato le acque territoriali ed economiche della Bulgaria e della Romania, due membri dell'Alleanza Atlantica.

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Calendario dettagliato degli attacchi al traffico marittimo

I dati forniti dalla Reuters indicano un aumento significativo degli incidenti nelle settimane recenti, con una cronologia precisa che evidenzia la frequenza delle aggressioni. Il 5 ottobre, la nave Royad Mammadov, battente bandiera di Saint Kitts e Nevis, fu colpita a 55 chilometri a sud di Sfântu Gheorghe in Romania, causando la morte di due membri dell'equipaggio. Il 6 ottobre, la Alfa Watan (bandiera Togo) affondò al largo di Byala in Bulgaria, lasciando undici membri dell'equipaggio dispersi, mentre la nave Able (bandiera Palau) rimase danneggiata nello stesso attacco con due feriti.

La violenza si è intensificata nella seconda metà di ottobre. Il 13 ottobre, la Chelsea 3 (bandiera Malta) subì danni da tre droni ma l'equipaggio fu tratto in salvo. Nello stesso giorno, la HS Dignity (bandiera Guinea-Bissau) affondò vicino a Krapets, lasciando undici persone dispersa. Il 14 ottobre, la tanker Yara J (bandiera Comoros) fu colpita nelle acque territoriali rumene vicino a Sulina, mentre il 15 ottobre la Wine Trader (bandiera San Marino) subì danni a 13 miglia a sud-est del canale di Sulina, con sette membri dell'equipaggio dispersi. Il 23 ottobre, la Khoryv affondò vicino al porto principale di Costanza, ma l'equipaggio fu salvato.

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Il 28 ottobre si verificò l'affondamento della Contship Jet, con la ciurma salvata. La situazione è continuata a novembre con la Larissa 1 colpita il 13 novembre senza vittime. Il 14 novembre, tre diverse navi furono colpite vicino al canale di Sulina: l'Evia Petrol V (bandiera Grecia) con equipaggio salvo, la Marsol (bandiera Saint Kitts e Nevis) senza vittime, e l'Ali Najafov senza rapporti di danni personali. Il 16 novembre, la Betul8, battente bandiera somala e diretta in Egitto, affondò nelle zone economiche esclusive della Bulgaria, con tutti i dodici membri dell'equipaggio soccorsi.

Impatto sulle infrastrutture energetiche e posizione della Romania

Oltre agli attacchi alle navi mercantili, le operazioni militari hanno interessato direttamente le infrastrutture energetiche critiche, colpendo gli interessi economici della Romania e delle sue partner internazionali. L'8 agosto, la squadra romena dell'esercito ha distrutto due droni di tipo Gerbera nella zona economica esclusiva vicino al progetto Neptun Deep. Il 26 agosto, un drone navale è stato avvistato a poche centinaia di metri dal sito del progetto, costringendo Bucarest a schierare caccia F-16 per abbatterlo.

Il progetto Neptun Deep è di fondamentale importanza strategica per l'Unione Europea. La struttura è di proprietà congiunta di OMV Petrom, controllata in maggioranza dall'austriaco OMV, e del produttore statale rumeno Romgaz. Il completamento e la piena operatività di questo campo prometteranno di trasformare la Romania nel più grande produttore di gas naturale dell'Unione Europea a partire dall'anno successivo. La minaccia a questa infrastruttura rappresenta un attacco non solo alla sicurezza nazionale rumena, ma anche alla stabilità energetica del continente.

Un incidente significativo risale al 5 giugno, quando un drone marittimo si è autodistrutto nel porto di Costanza, vicino a un terminale petrolifero. Sebbene non ci siano state vittime, l'Ucraina ha ammesso che il drone apparteneva alla sua flotta ma che era andato fuori controllo a causa del disturbo elettronico russo. Questo evento ha evidenziato la complessità del conflitto, dove le operazioni di uno stato possono avere conseguenze collateralie impreviste sulle zone neutri o alleate.

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Conseguenze geopolitiche e prospettive future

L'escalation nel Mar Nero pone le nazioni della NATO, in particolare Romania e Bulgaria, in una posizione di vulnerabilità senza precedenti. Gli attacchi consecutivi a navi battenti bandiere diverse (dalla Liberia alla Saint Kitts e Nevis, dal Togo alla Palau) dimostrano che la minaccia non è selettiva, ma colpisce qualsiasi traffico marittimo nella regione. Questo crea un rischio sistematico per il commercio globale, in quanto il Mar Nero è un'arteria vitale per l'esportazione di grano, petrolio e prodotti chimici.

La comunità internazionale e gli alleati della NATO devono valutare come rispondere a questa proliferazione di incidenti che sfidano le norme di sicurezza marittima. La capacità di proteggere le acque territoriali e le zone economiche esclusive dei membri europei dell'Alleanza diventa una priorità assoluta. Con la continua produzione di gas dal progetto Neptun Deep e il volume crescente di commerci attraverso i porti di Costanza e Sulina, la stabilità della regione dipende dalla capacità di decouplare le rotte commerciali dalle dinamiche del conflitto terrestre e aereo.

Il calo della fiducia nella sicurezza delle rotte marittime potrebbe avere implicazioni economiche a lungo termine, aumentando i costi di assicurazione e trasporto. Le aziende energetiche come OMV e Romgaz operano in un ambiente ad alto rischio, mentre le autorità bulgare e rumene devono bilanciare la difesa nazionale con la necessità di mantenere aperte le vie di comunicazione commerciale. La situazione rimane fluida, con ogni nuovo attacco che erode ulteriormente la sicurezza del Mar Nero come area di cooperazione economica regionale.