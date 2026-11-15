Nave Contship Jet affondata nel Mar Nero: escalation attacchi marittimi NATO

La nave portacontainer Contship Jet è affondata al largo della Bulgaria dopo un attacco con droni. L'episodio segna l'ultima delle numerose incursioni recenti contro il traffico mercantile nella regione.

La nave portacontainer Contship Jet, battente bandiera liberiana, ha subito un pesante attacco nel Mar Nero, portando al suo affondamento mercoledì scorso. Secondo le comunicazioni ufficiali emanate dal governo bulgaro, il mezzo marittimo è stato colpito da droni navali mentre navigava nelle acque internazionali al largo delle coste del paese balcanico. L'incidente si è verificato nel contesto di una crescente tensione regionale che ha trasformato la rotta marittima in una zona di conflitto attivo.

Dettaglio dell'attacco alla Contship Jet

Il viaggio della Contship Jet aveva inizio dal porto israeliano di Haifa, con la destinazione finale stabilita nel porto rumeno di Costanza. La nave, gestita dalla compagnia marittima greca Contship, è stata intercettata e colpita da tre droni da guerra navale poco prima di raggiungere le acque territoriali rumene. Nonostante la gravità del danno strutturale e il conseguente naufragio, l'equipaggio a bordo è stato interamente soccorso dalle operazioni di salvataggio condotte immediatamente dopo l'impatto dei missili o dei veicoli aerei senza pilota.

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Impennata degli attacchi navali nella regione

Le autorità e i rapporti di settore hanno documentato un significativo aumento della frequenza degli attacchi contro le navi cargo nelle vicinanze delle coste di Romania e Bulgaria negli ultimi giorni. Questa ondata di violenza marittima viene interpretata dagli analisti come l'ultima, drammatica conseguenza diretta dell'escalation militare in corso tra la Federazione Russa e l'Ucraina. Il conflitto si sta estendendo oltre le frontiere terrestri, coinvolgendo le acque del Mar Nero e del Mar d'Azov, con repercussionsioni dirette sulla sicurezza della navigazione commerciale internazionale.

Cronologia degli incidenti nel Mar Nero

La cronologia degli episodi violenti nelle acque bulgare e rumene, risalente alle settimane scorse, rivela una sistematica minaccia per il commercio marittimo. Già il 5 ottobre, la nave cargo Royad Mammadov, battente bandiera di Saint Kitts e Nevis, fu colpita a cinquantaquattro chilometri da Sfântu Gheorghe in Romania, causando la morte di due membri dell'equipaggio. Pochi giorni dopo, il 6 ottobre, il Togo-flagged Alfa Watan affondò al largo di Byala in Bulgaria, mentre la nave Able, sotto bandiera Palau, subì danni nell'attacco concomitante.

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Il 13 ottobre, la nave ucraina Chelsea 3 fu colpita da tre droni al largo della Bulgaria, ma l'equipaggio fu salvo. Nello stesso giorno, la nave HS Dignuity, battente bandiera della Guinea-Bissau, affondò vicino al confine rumeno, con numerosi dispersi. Il 14 ottobre, la cisterna Yara J fu colpita nelle acque territoriali rumene vicino a Sulina, seguita il giorno successivo dall'attacco alla Wine Trader, anch'essa colpita nelle vicinanze del canale di Sulina.

Il 23 ottobre, la nave Khoryv affondò al largo di Costanza, con l'equipaggio salvato. L'episodio del 13 novembre ha visto la nave Larissa 1 colpita senza vittime, mentre il 14 novembre tre unità, Evia Petrol V, Marsol e Ali Najafov, subirono danni al largo di Sulina. Queste incursioni non sono solo atti di guerra marittima, ma minacce dirette alla stabilità economica e alla sicurezza energetica dell'intera area balcanica e dell'Unione Europea.

Conseguenze per l'energia e le rotte commerciali

La sicurezza delle acque romene è fondamentale per il progetto Neptun Deep, un giacimento di gas offshore di proprietà congiunta tra OMV Petrom e Romgaz, che posizionerà la Romania come il maggiore produttore di gas dell'Unione Europea nel prossimo anno. Il 26 agosto, un drone navale è stato avvistato a pochi metri dal sito, costringendo la Romania a inviare caccia F-16 per abbatterlo. Il 11 agosto, sommozzatori dell'esercito rumeno hanno distrutto due droni Gerbera driftanti nelle acque economiche esclusive rumene.

Un altro incidente significativo si è verificato il 5 giugno, quando un drone marittimo si è autodistrutto nel porto di Costanza, vicino a un terminal petrolifero. Sebbene l'Ucraina abbia rivendicato la proprietà del drone, ha ammesso di aver perso il controllo a causa dell'interferenza elettronica russa. Questi eventi dimostrano come il conflitto si stia estendendo a tutte le infrastrutture critiche e alle vie di navigazione, richiedendo un potenziamento delle misure di difesa aerea e marittima da parte degli alleati della NATO nella regione.