Nave da crociera americana affonda a New Orleans dopo collisione fatale

Scontro tra petroliera e battello turistico sul Mississippi. Il capitanò American Heritage ha causato il ribaltamento della nave a New Orleans il 13 novembre.

Una grave collisione navale ha sconvolto le acque del fiume Mississippi a New Orleans durante la giornata di venerdì 13 novembre, portando al ribaltamento e al successivo affondamento di un'importante nave da crociera passeggeri. L'impatto tra la petroliera Atlantic Asphalt e il battello a ruote American Heritage ha causato il caos a bordo, con decine di persone gettate in acqua mentre tentavano di evacuare l'imbarcazione in pericolo.

Resoconto ufficiali del sindaco Moreno

Il sindaco di New Orleans, Helena Moreno, ha confermato in conferenza stampa che tutti i passeggeri a bordo dell'American Heritage sono stati individuati e messi in salvo grazie all'intervento rapido del personale portuale, dei vigili del fuoco e dei testimoni presenti lungo le rive. La sindaca ha definito l'esito dell'incidente come "un miracolo sul Mississippi", sottolineando la straordinaria efficienza dei soccorsi nella situazione di emergenza.

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Sebbene l'incidente sia stato evitato, le conseguenze fisiche per i passeggeri non sono state lievi. Il sindaco Moreno ha specificato che circa 32 passeggeri del battello a ruote della compagnia American Cruise Lines sono stati ricoverati negli ospedali locali per trattamento delle ferite riportate durante la fuga e l'impatto con l'acqua. Tuttavia, ha sottolineato con forza che nessuno di loro ha riportato ferite considerate critiche o potenzialmente mortali.

Dettagli tecnici e numeri dell'equipaggio

L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno, nel momento di massimo afflusso turistico sul fiume. Il sindaco Moreno ha dichiarato che la nave cisterna Atlantic Asphalt "ha perso il controllo" e si è scontrata frontalmente con il battello da crociera, che era correttamente ormeggiato al molo. L'impatto violento ha causato una falla immediata e una perdita di equilibrio strutturale.

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Al momento del sinistro, a bordo dell'American Heritage si trovavano tra i 180 e i 190 passeggeri e membri dell'equipaggio. La nave, costruita nel 2015, ha una capacità ufficiale di 150 passeggeri, il che indica una leggera sovracapacità durante la crociera. La velocità di affondamento è stata tale da non permettere a tutti i presenti di raggiungere le scialuppe o le rive in sicurezza.

Resoconto evolutivo dell'evacuazione

Il capo della Polizia Portuale di New Orleans, Melanie Montroll, ha fornito un dettaglio cruciale sulla dinamica di evacuazione. Secondo i suoi calcoli, circa 87 passeggeri dell'American Heritage sono riusciti a sbarcare con successo prima che la nave raggiungesse il punto di non ritorno. Tuttavia, il resto del gruppo ha subito l'impatto del ribaltamento quando la nave ha iniziato ad inclinarsi violentemente.

Man mano che la prua si alzava, la poppa si è inabissata, causando un effetto "topple over and flipped" descritto dalla sindaca. Questo movimento improvviso ha agito come una frustata, gettando le persone rimaste a bordo direttamente nel fiume Mississippi. La corrente e il movimento delle acque hanno complicato ulteriormente le operazioni di recupero immediato da parte dei presenti.

Investigazioni e risposte istituzionali

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha chiuso immediatamente il traffico fluviale nella zona circostante l'incidente per garantire l'incolumità delle operazioni di soccorso. Il capitano della Guardia Costiera, Melanie Burnham, ha indicato al New Orleans Advocate che la petroliera sembrava aver subìto un guasto al sistema di governo, sebbene le indagini ufficiali siano ancora in corso per determinare la causa esatta del cedimento tecnico.

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La compagnia americana di crociere American Cruise Lines ha rilasciato una dichiarazione ufficiale esprimendo profonda preoccupazione per l'accaduto. La società ha confermato di essere in stretta coordinazione con la Guardia Costiera e le autorità locali per gestire l'emergenza. L'indagine ufficiale continua per stabilire le responsabilità legali e tecniche dietro la perdita di controllo della cisterna Atlantic Asphalt e le responsabilità assicurative per i danni alla flotta turistica del Mississippi.