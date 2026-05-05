Nave da crociera colpita da hantavirus si dirige verso le Canarie dopo l'autorizzazione della Spagna

Una nave da crociera di lusso colpita da un focolaio di hantavirus si sta preparando a dirigersi verso l'Europa dopo che il governo spagnolo ha concesso il permesso di attraccare nelle Isole Canarie. L'OMS e l'UE hanno richiesto alla Spagna di accogliere la nave MV Hondius in conformità con il diritto internazionale e i principi umanitari. Finora, l'epidemia ha causato la morte di tre persone e ha portato all'evacuazione di un cittadino britannico in terapia intensiva in Sudafrica.

Una nave da crociera di lusso colpita da un focolaio di hantavirus, un virus potenzialmente letale, si sta preparando a dirigersi verso l'Europa dopo che il governo spagnolo ha concesso il permesso di attraccare nelle Isole Canarie .

Secondo il Ministero della Salute spagnolo, la richiesta è arrivata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'Unione Europea, che hanno chiesto alla Spagna di accogliere la nave MV Hondius in conformità con il diritto internazionale e i principi umanitari. Il ministero ha anche annunciato che martedì sera riceverà un volo medico con a bordo il medico della nave, un cittadino olandese in condizioni critiche, su richiesta formale del governo olandese.

Finora, l'epidemia ha causato la morte di una coppia olandese e di un cittadino tedesco, mentre un cittadino britannico è stato evacuato dalla nave ed è ricoverato in terapia intensiva in Sudafrica. Due membri dell'equipaggio necessitano di cure mediche urgenti, mentre un'altra persona a bordo ha riportato solo una febbre lieve.

La nave, di bandiera olandese e gestita dalla Oceanwide Expeditions, avrebbe dovuto fare la sua ultima tappa a Capo Verde, ma le autorità locali non hanno permesso ai passeggeri di sbarcare. Una volta arrivata nelle Isole Canarie, il Ministero della Salute spagnolo ha dichiarato che passeggeri ed equipaggio saranno sottoposti a esami, trattati e rimpatriati nei rispettivi paesi, in coordinamento con il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e l'OMS.

Verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie, con assistenza medica e trasporto in strutture e veicoli speciali per evitare contatti con la popolazione locale e proteggere gli operatori sanitari. L'OMS ha spiegato che Capo Verde non è in grado di gestire l'operazione, mentre le Isole Canarie dispongono delle capacità necessarie. La Spagna ha un obbligo morale e legale di assistere queste persone, tra cui figurano anche diversi cittadini spagnoli.

Le Isole Canarie sono uno dei principali punti di arrivo in Europa per i migranti provenienti dall'Africa occidentale, con decine di migliaia di persone che arrivano ogni anno in gommoni e barche da pesca precarie. La MV Hondius attraccherà a Gran Canaria o Tenerife, a tre o quattro giorni di navigazione da Capo Verde.

Durante una conferenza stampa tenutasi poco dopo le 18 ora locale (1900 GMT), la Direttrice Nazionale della Salute di Capo Verde, Angela Gomes, ha dichiarato che le evacuazioni avverranno nelle prossime ore. Il Ministero degli Esteri olandese ha annunciato martedì che stava preparando l'evacuazione medica di tre persone verso i Paesi Bassi. L'infezione da hantavirus si verifica di solito attraverso il contatto con roditori infetti o i loro escrementi, urine o saliva.

Tuttavia, l'OMS ha dichiarato martedì di sospettare che in questo caso vi sia stata una rara trasmissione da uomo a uomo tra contatti molto stretti a bordo della Hondius. Maria Van Kerkhove, direttrice della preparazione e prevenzione delle epidemie e pandemie dell'OMS, ha dichiarato a Ginevra che l'organizzazione crede che possa esserci stata una trasmissione tra persone a stretto contatto, come coniugi o compagni di cabina.

L'OMS ha ribadito che la trasmissione da uomo a uomo non è comune e che il rischio per la popolazione generale è basso, poiché il virus si diffonde tipicamente attraverso il contatto con roditori infetti. Una limitata diffusione tra contatti stretti è stata osservata in alcuni precedenti focolai del ceppo Andes, che si diffonde in Sud America, inclusa l'Argentina, e che l'OMS ritiene possa essere coinvolto in questo caso. I test sono in corso.

La Hondius è partita da Ushuaia, in Argentina meridionale, a marzo. L'OMS ha dichiarato di essere stata informata che non vi erano ratti a bordo





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