Nave da crociera diventa epicentro di epidemia di Hantavirus

Una nave da crociera ha lasciato la punta più meridionale del Sud America 39 giorni fa e si è trasformata in un incubo per i passeggeri e l'equipaggio. Dopo aver visto iceberg, pinguini, balene, albatros, la MV Hondius è diventata l'epicentro di un'epidemia di Hantavirus, un raro virus letale trasmesso dai topi. Finora sono morte tre persone e altre cinque, tra cui tre cittadini britannici, sono state infette da un ceppo del virus che può essere trasmesso tramite contatto interumano e ha un tasso di mortalità del 40%. La nave ha continuato a navigare senza cambiamenti, ma nessuno sapeva che a bordo vi era un virus letale.

Tra passeggeri ed equipaggio si respirava un'atmosfera di eccitazione e trepidazione quando la MV Hondius ha lasciato la punta più meridionale del Sud America 39 giorni fa.

Nessuno di loro avrebbe mai immaginato che dopo aver visto iceberg, pinguini, balene, albatros, quella nave da crociera sarebbe diventata l'epicentro di un'epidemia di Hantavirus, un raro virus letale trasmesso dai topi. Finora sono morte tre persone. Altre cinque, tra cui tre cittadini britannici, sono stati infettati dall'unico ceppo del virus noto per essere in grado di trasmettersi tramite contatto interumano, e che ha un tasso di mortalità del 40%.

«Gli abbracci alla vedova, a ripensarci ora è assurdo» Ruhi Cenet era uno dei passeggeri. Ora si trova in autoisolamento a casa sua a Istanbul. Parlando in esclusiva al Daily Mail, ricorda il momento in cui Il 12 aprile il capitano della nave annunciò la morte a bordo di un uomo olandese di 70 anni.

«Il capitano ha detto che sentiva il triste dovere di informarci che un passeggero era deceduto la notte precedente. Ha detto che era una tragedia, ma che la causa era naturale, cosa che ora sappiamo essere sbagliata. Ha persino detto che il medico aveva detto che non era contagiosa e che la nave era sicura».

Poi, il paradosso: Ruhi ricorda anche che tutti sono accorsi a consolare la moglie del 70enne, non sapendo allora che suo marito era stato ucciso da un virus mortale che anche lei stava trasmettendo.

«Tutti provavano molta compassione per lei. La abbracciavano e le parlavano. Le persone cercavano di starle vicino perché aveva perso il marito. Lei ci chiamava i suoi angeli custodi.

Era una persona molto gentile e premurosa, ma forse non era la cosa migliore per gli altri abbracciarla e starle così vicino». La vita a bordo andata avanti senza cambiamenti. La vita a bordo, poi, è continuata senza stravolgimenti: «Certo, tutti erano tristi per la notizia, ma abbiamo continuato come se niente fosse. Ci sedevamo insieme per i pasti, le bevande e il cibo venivano consumati insieme, si andava al buffet.

Nessuno aveva idea che questo virus stesse circolando tra i passeggeri. Le attività di gruppo sono proseguite, osservazione delle stelle e lezioni di ginnastica, tutto è andato avanti normalmente; fotografia ornitologica, conferenze e le riunioni quotidiane delle 18:00 si sono svolte nella sala comune. Le persone erano sempre sedute vicine. Ripensandoci, è piuttosto spaventoso pensare di non sapere che questo virus era a bordo e di essere tutti così vicini gli uni agli altri».

Il viaggio Atlantic Odyssey si preparava a raggiungere la fine della sua prima tappa a Sant'Elena il 24 aprile. A quel punto, 30 passeggeri provenienti da 12 paesi sarebbero sbarcati per tornare a casa in aereo. Ruhi era una di loro, insieme alla vedova del defunto. Mentre sbarcava, notò che improvvisamente la donna non si sentiva bene.

«Ricordo che il giorno in cui siamo scesi faceva fatica a camminare», racconta al Daily Mail. È morta due giorni dopo, dopo essere stata trasportata in aereo all'ospedale di Johannesburg. Dopo la prima vittima, Ruhi racconta: «C'erano disinfettanti per le mani, ma la gente non indossava mascherine e c'era un solo medico, sempre super impegnato perché le persone non si sentivano bene, ma inizialmente si pensava al mal di mare.

Secondo me queste navi dovrebbero avere laboratori a bordo in modo da poter effettuare test quando qualcuno muore. Il capitano, il dottore e tutti erano completamente all'oscuro perché nessuno sapeva quale fosse la causa. Dopo il secondo decesso, era ovvio che a bordo ci fosse un virus, ma ormai era troppo tardi. Non siamo stati tenuti adeguatamente informati e per 12 giorni non è stata presa alcuna precauzione»





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Nave Da Crociera Ep Epidemia Mal Di Mare Mal Di Testa Mal Di Schiena Mal Di Stomaco Mal Di Testa Mal Di Schiena Mal Di Stomaco Mal Di Testa Mal Di Schiena Mal Di Stomaco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hantavirus, segnalato nuovo caso sospetto. «Un cittadino britannico che non era sulla nave»Hantavirus sulla nave da crociera, le ultime notizie di oggi 8 maggio

Read more »

Segnalato nuovo caso sospetto di hantavirus, non era sulla naveAgenzia Gb: 'È un cittadino britannico a Tristam de Cunha'. Negativa l'hostess Klm (ANSA)

Read more »

In Catalogna una donna entrata in contatto con una passeggera della Hondius contagiata dall'hantavirusLe autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna, entrata in contatto con una cittadina olandese, che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi sul volo...

Read more »

Hantavirus sulla nave, 'scoperto il paziente zero': chi è la prima vittimaIl New York Post e l'indagine sul focolaio a bordo ha portato a un nome. La storia del primo malato sula nave e di chi era con lui.

Read more »