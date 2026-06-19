Nave giapponese attraversa in sicurezza lo Stretto di Ormuz, ma 37 imbarcazioni restano bloccate

Una petroliera giapponese è riuscita a lasciare il Golfo Persico dopo essersi coordinata con l'Iran, mentre il primo ministro Takaichi ribadisce l'impegno diplomatico per la riapertura della navigazione nello Stretto di Ormuz, nonostante 37 navi legate al Giappone siano ancora in attesa.

Il governo giapponese ha confermato che una nave di proprietà di una società giapponese, con a bordo tre membri dell'equipaggio giapponesi, ha attraversato in sicurezza lo Stretto di Ormuz venerdì, uscendo dal Golfo Persico.

La notizia, riportata dal Ministero degli Affari Esteri (MOFA), segna un passo positivo nella gestione di una crisi navale provocata dalle tensioni tra Iran e Stati Uniti. La nave, una petroliera battente bandiera liberiana di proprietà della Kyoei Tanker, era rimasta bloccata nel Golfo a causa del conflitto. Il ministero ha precisato che tutte le navi collegate al Giappone con equipaggio giapponese a bordo hanno ora evacuato la zona.

Il primo ministro Sanae Takaichi, in un messaggio su X, ha sottolineato che il governo continuerà a impegnarsi diplomaticamente dopo la firma di un memorandum d'intesa tra USA e Iran, al fine di garantire una rapida ripresa della navigazione libera e sicura nello Stretto di Ormuz. Tuttavia, rimangono 37 navi legate al Giappone in attesa di transitare, evidenziando una situazione ancora critica.

La vicenda riflette l'impatto geopolitico delle tensioni regionali sul commercio marittimo internazionale e sugli interessi economici del Giappone, fortemente dipendente dalle importazioni di energia dal Medio Oriente. Le autorità giapponesi hanno lavorato in coordinamento con Teheran per assicurare il passaggio in sicurezza, dimostrando una strategia diplomatica volta a evitare escalation mantenendo canali di comunicazione aperti.

Il Memorandum d'Intesa tra Washington e Teheran, recentemente siglato, rappresenta un tentativo di ridurre le ostilità nel Golfo, sebbene permangano incertezze sul suo reale impatto operativo. La libera navigazione nello Stretto di Ormuz, cruciale per il flusso del petrolio, è stata a più riprese minacciata da scontri e incidenti, generando volatilità nei mercati energetici. Il Giappone, terzo importatore mondiale di petrolio, ha quindi interesse primario a stabilizzare la situazione.

La vicenda della Kyoei Tanker, sebbene risolta senza danni, evidenzia la vulnerabilità delle flotte commerciali in aree di conflitto. Le 37 imbarcazioni ancora in attesa sollevano interrogativi sulla tempistica e le condizioni del loro transito, che saranno probabilmente oggetto di ulteriori consultazioni diplomatiche. Nel complesso, l'episodio testimonia il ruolo del Giappone come mediatore tra potenze regionali, bilanciando alleanze con gli USA e dipendenze energetiche dall'Iran.

La comunità internazionale monitora con attenzione ogni sviluppo, poiché la sicurezza marittima nel Golfo Persico resta un fattore chiave per l'economia globale





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