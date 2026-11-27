Una nave da carico panamense con 208 container è affondata al largo di Cuba il 27 novembre. Un membro dell'equipaggio egiziano è deceduto e tre sono ancora dispersi nelle acque della provincia di Artemisa.

La nave da carico battente bandiera panamense Halima è affondata nelle prime ore di giovedì 27 novembre lungo la costa occidentale di Cuba. L'incidente marittimo ha causato la morte di un membro dell'equipaggio e ha lasciato tre colleghi nella lista dei dispersi. Le autorità cubane hanno confermato che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso nelle acque vicine a uno dei corridoi di navigazione più trafficati dell'isola.

Dettagli sul naufragio e operazioni di soccorso

L'Halima è affondata a circa 5 chilometri a nord della baia di Cabañas, situata nella provincia di Artemisa. A bordo della nave viaggiavano 16 membri dell'equipaggio provenienti da Egitto e Indonesia. Secondo un comunicato ufficiale diffuso nelle ore tarde di giovedì 27 novembre, tredici membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo dalle operazioni di soccorso. Tuttavia, una delle persone salvate è deceduta successivamente, portando il bilancio delle vittime a uno. Le autorità hanno precisato che le operazioni per recuperare i restanti tre marinai sono ancora in corso e non vi sono state ulteriori conferme sul loro stato.

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La nave e la commissione d'inchiesta governativa

Una commissione governativa è stata istituita per indagare sulle cause precise del naufragio. Questa commissione sta coordinando le attività di ricerca direttamente con gli armatori della nave per garantire una risposta rapida ed efficace alla crisi. Nonostante i ripetuti tentativi, i giornalisti di Reuters non sono riusciti a contattare la compagnia armatrice per ottenere un commento ufficiale o chiarimenti sulla gestione della nave. La mancanza di risposta dalla parte privata aumenta l'attenzione sulle indagini pubbliche che stanno per iniziare. La trasparenza sulle cause del disastro sarà cruciale per evitare futuri incidenti simili in acque nazionali.

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Caratteristiche tecniche e dati AIS

I dati forniti da LSEG Workspace identificano l'Halima come una nave da carico misto con una capacità di 5.276 tonnellate di portata lorda. Questa dimensione la rende relativamente piccola rispetto alle immense portacontainer che dominano le rotte commerciali globali, ma è tipica dei servizi di trasporto merci regionali del Caribe. L'analisi dei dati del Sistema di Identificazione Automatica (AIS) ha rivelato che la nave aveva caricato i suoi 208 container in un porto di Panama. L'ultimo segnale trasmesso dalla nave è stato rilevato vicino a Mariel, che è il principale porto container di Cuba e un hub logistico fondamentale per l'importazione di merci sull'isola. Il sistema AIS ha inoltre registrato lo stato della nave come non sotto comando, indicando l'impossibilità di manovrare normalmente prima del naufragio.

Impatto economico e contesto cubano

Questo evento si verifica mentre Cuba sta affrontando una delle più gravi crisi economiche degli ultimi decenni. La nazione caraibica dipende in modo cruciale dalle importazioni marittime per approvvigionarsi di generi alimentari, carburante e altri beni di prima necessità. Di conseguenza, i porti e le rotte marittime dell'isola costituiscono arterie vitali per un'economia già fortemente indebolita. Le carenze croniche di prodotti essenziali e i blackout ricorrenti della rete elettrica aggravano la situazione. La perdita di una nave e di merci preziose rappresenta un ulteriore colpo alla stabilità del sistema logistico nazionale.