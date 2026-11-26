La nave cisterna Med Emre è affondata al largo di Ibiza causando la morte di un membro dell'equipaggio. La Spagna attiva il piano anti-inquinamento per tutelare l'ecosistema marino.

Almeno un membro dell'equipaggio è deceduto a seguito dell'incidente che ha causato l'affondamento della nave cisterna per il trasporto di gasolio al largo di Ibiza. La tragedia è avvenuta nelle prime ore di giovedì 26 novembre, quando la nave è scomparsa dalle acque della regione spagnola.

Le autorità locali hanno confermato che l'imbarcazione ha affondato a circa 25 miglia nautiche, ovvero 46 chilometri, dalla costa dell'isola di Ibiza. Questo evento ha portato immediatamente all'attivazione di protocolli di emergenza per gestire le conseguenze umane e ambientali del naufragio.

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Dettagli sul naufragio e salvataggio equipaggio

La nave cisterna per prodotti chimici, identificata con il nome Med Emre, stava navigando dalla città spagnola di Algeciras verso Barcellona. Il dipartimento degli Interni delle Isole Baleari ha comunicato che l'imbarcazione, battente bandiera maltese, potrebbe aver trasportato fino a 7.000 tonnellate metriche di gasolio. Questo carico rappresenta una potenziale minaccia significativa per l'ambiente marino circostante in caso di fuoriuscita.

Secondo i servizi di emergenza locali, tutti i 17 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo dalle operazioni di soccorso. Nonostante il successo dell'evacuazione, uno dei membri dell'equipaggio è deceduto dopo essere stato trasportato direttamente all'ospedale Can Misses di Ibiza per le cure mediche necessarie.

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Altri sei membri dell'equipaggio sono stati portati all'aeroporto di Ibiza e successivamente trasferiti in due diversi ospedali. Le loro condizioni sono caratterizzate da ferite lievi, con l'ipotermia indicata come problematica principale dovuta all'esposizione alle fredde acque del mare. Dei restanti membri dell'equipaggio, cinque sono stati trasportati a Valencia e cinque sono rimasti in buone condizioni a bordo di una nave di soccorso.

Attivazione piano anti-inquinamento nazionale

Il servizio di soccorso marittimo spagnolo ha dispiegato la nave Clara Campoamor, un'imbarcazione specializzata nella gestione delle fuoriuscite di petrolio, per sorvegliare l'area del naufragio. Inoltre, è stato inviato un velivolo per effettuare monitoraggi aerei della zona interessata dall'incidente.

Tre elicotteri hanno partecipato attivamente alle operazioni di soccorso aereo, lavorando in coordinamento con navi mercantili presenti nelle vicinanze. L'autorità della marina mercantile spagnola ha ufficialmente attivato il piano nazionale di emergenza per l'inquinamento marittimo al livello 2, che rappresenta il secondo più alto grado di allerta disponibile per questo tipo di eventi.

L'area delle acque a nordest di Ibiza è un habitat critico per la biodiversità marina locale. La zona è il territorio di sosta e riproduzione di tartarughe marine e delfini, oltre a essere fondamentale per la sopravvivenza della berta delle Baleari, classificata come uno degli uccelli marini più minacciati d'Europa.

Un aspetto ecologico particolarmente vulnerabile è la presenza di estese praterie di Posidonia oceanica. Questa vegetazione marina svolge un ruolo fondamentale nel sostenere la biodiversità marina e la qualità delle acque, rappresentando un ecosistema che richiede protezione immediata e rigorosa contro possibili contaminazioni.

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Contesto storico e prossimi passi regionali

Il disastro ha evocato memorie del peggior incidente ambientale marittimo nella storia della Spagna, verificatosi nel 2002. In quell'occasione, la petroliera Prestige, battente bandiera delle Bahamas, affondò al largo della regione nord-occidentale della Galizia.

Il naufragio della Prestige causò la fuoriuscita di decine di migliaia di tonnellate di olio combustibile pesante, inquinando centinaia di spiagge in Spagna e in Francia. Questo evento storico rimane un riferimento critico per le autorità spagnole nel valutare i rischi attuali e nelle decisioni relative alla gestione delle emergenze ambientali.

Il governo regionale delle Baleari ha dichiarato di essere attualmente impegnato nella raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto. Le autorità stanno valutando attentamente le possibili conseguenze del naufragio, inclusi i rischi concreti di inquinamento da carburante nelle acque locali.

Prima di decidere sulle ulteriori misure da adottare per la mitigazione ambientale e la ricostruzione, il governo regionale attende di completare questa fase di analisi delle informazioni. La priorità rimane la tutela dell'ecosistema marino e il supporto alle vittime dell'incidente.