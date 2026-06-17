Nave russa spara colpi di avvertimento contro yacht britannico nella Manica

Un yacht con due pensionati britannici è stato oggetto di colpi di avvertimento da parte di una fregata russa nel Canale della Manica. La coppia nega la rotta di collisione, mentre Mosca difende l'azione. Il governo britannico definisce l'atto 'sconsiderato'.

Un'imbarcazione da diporto con a bordo due pensionati britannici è stata protagonista di un incidente surreale nel Canale della Manica quando una nave da guerra russa ha aperto il fuoco con colpi di avvertimento .

L'episodio è avvenuto a circa 23 miglia dalla costa dell'isola di Wight, mentre lo yacht Bright Future, di proprietà della coppia, navigava in condizioni di nebbia. I due britannici, identificati come Jane e il marito, hanno raccontato alla BBC di aver avvistato la fregata russa Admiral Grigorovich e di aver immediatamente virato di due gradi a sinistra per mostrare di averla notata, dopo aver udito cinque squilli di tromba.

Tuttavia, circa un minuto dopo, la nave russa ha emesso altri cinque squilli seguiti da quattro o cinque raffiche di armi leggere.

"Non era un colpo diretto a noi, ma un fuoco di avvertimento lanciato in aria", hanno dichiarato, definendo l'esperienza "surreale". Il ministro britannico Keir Starmer ha definito gli spari "sconsiderati ma non ostili", mentre Mosca ha giustificato l'azione sostenendo che lo yacht si stava avvicinando in modo pericoloso. Secondo le autorità britanniche, l'Admiral Grigorovich era alla deriva, il che la rendeva meno manovrabile e più vulnerabile a una collisione.

Dopo l'incidente, una nave pattuglia della Royal Navy, la HMS Tyne, è stata inviata per verificare le condizioni dell'equipaggio. La coppia ha riferito di non aver avuto paura, scherzando sul fatto di essersi semplicemente accovacciata con il cappuccio in testa per proteggersi. L'incidente riaccende le tensioni tra Regno Unito e Russia in un tratto di mare internazionale spesso teatro di confronti.

La Russia ha fornito una versione diversa dei fatti, sostenendo che l'equipaggio dell'Admiral Grigorovich ha tentato più volte di contattare lo yacht via radio e ha lanciato razzi di segnalazione prima di ricorrere ai colpi di avvertimento. In una nota ufficiale, la Difesa russa ha affermato che i suoi marinai hanno agito in "stretta conformità con le normative internazionali sulla navigazione".

La coppia, invece, ha negato di essere stata in rotta di collisione, sottolineando di aver virato immediatamente dopo i primi segnali acustici. Jane ha dichiarato: "Per quanto ci riguardava, non si trattava di un incidente finché non sono iniziati gli spari", definendoli "completamente inutili". L'incidente ha suscitato preoccupazione nel governo britannico, con Starmer che ha espresso solidarietà alla coppia e ha definito l'atto "profondamente preoccupante".

Un portavoce del ministero della Difesa ha aggiunto che i colpi non erano diretti contro l'imbarcazione e rappresentavano un tentativo di prevenire una possibile collisione. Il Canale della Manica è una via d'acqua internazionale densamente trafficata, dove la presenza di navi russe è costantemente monitorata dalla Royal Navy. Questo incidente evidenzia la tensione crescente tra le due nazioni, con la Russia che spesso invia navi da guerra in acque vicine al Regno Unito.

La coppia, che ha raccontato l'accaduto con tranquillità, ha sottolineato che la loro imbarcazione non rappresentava una minaccia e che il comportamento russo è stato sproporzionato. L'episodio solleva interrogativi sul protocollo di sicurezza marittima e sulla gestione delle situazioni di potenziale collisione in acque internazionali. Mentre le autorità britanniche continuano a indagare, la comunità internazionale osserva con attenzione le implicazioni diplomatiche di questo scontro apparentemente minore ma carico di significato





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