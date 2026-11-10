Navee Kumar e marinai scomparsi: il dramma del Golfo Persico

Le famiglie dei marinai indiani e iracheni aspettano notizie dopo la scomparsa delle navi Bridge 1 e Bridge 2 nel Golfo Persico. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti ha creato un caos navigazionale senza precedenti, lasciando centinaia di equipaggi nel vuoto. Le ricerche sono bloccate e i debiti familiari crescono.

Le famiglie dei marinai indiani e iracheni continuano ad attendere disperatamente notizie sui propri cari, intrappolati nella zona grigia creata dall'escalation militare nel Golfo Persico. Naveen Kumar, un marinaro ventiduenne del Tamil Nadu, e l'equipaggio iracheno delle navi cargo Bridge 1 e Bridge 2 sono scomparsi nelle acque sotto il controllo dell'Iran da maggio. Le autorità non hanno ricevuto segnali di distress e le ricerche si sono concluse senza risultati concreti, lasciando le famiglie in una tormentata incertezza.

Dettagli del Caso e Meccanismo di Scomparsa

Le due unità mercantili, registrate sotto bandiera boliviana, sono state avviate per l'ultima volta il 9 maggio presso Kish Island, in Iran. Secondo i dati forniti dal sistema Automatic Identification System (AIS), l'ultima posizione nota delle navi è stata trasmessa alle 16:50 del 9 maggio, a circa 8 miglia nautiche dall'isola. Da quel momento, ogni comunicazione con i venti membri degli equipaggi è cessata improvvisamente. Il contesto operativo era già estremamente teso, dato che le acque del Golfo Persico erano diventate un campo di battaglia attivo a seguito dello scoppio della guerra tra Stati Uniti e Israele e l'Iran, iniziata il 28 febbraio.

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La scomparsa delle navi Bridge 1 e Bridge 2 non è isolata, ma fa parte di una crisi più ampia che ha paralizzato la navigazione commerciale. L'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) delle Nazioni Unite ha confermato 130 incidenti, prevalentemente attacchi armati, nella regione dal 28 febbraio. Questo conflitto asimmetrico ha visto Teheran attaccare le navi per affermare il controllo sullo Stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti hanno colpito i vascelli legati all'Iran per imporre un blocco portuale. Al momento, almeno 25 marittimi sono stati uccisi in queste violenze. Le due navi coinvolte nel caso Kumar non figurano nella lista ufficiale degli incidenti dell'IMO, indicando che potrebbero essere affondate senza essere state registrate o che i corpi sono persi nel caos.

Posizioni degli Attori e Dibattito Internazionale

Khaled Saad al-Thaalibi, a capo della Fondazione Marittima Irachena con sede a Bassora, ha fornito dettagli cruciali sulle indagini. Dopo la perdita delle coordinate AIS, l'organizzazione ha contattato l'agente locale in Iran, il quale ha dichiarato di non avere informazioni sull'incidente. Il giorno successivo, le squadre di ricerca e soccorso iraniane hanno pattugliato l'area ma non hanno trovato alcun segno delle imbarcazioni o dei superstiti. Al-Thaalibi ha sottolineato la necessità di trasparenza da parte di tutti gli attori coinvolti, sottolineando che il silenzio di Teheran aggrava la situazione.

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Dal canto suo, la famiglia del marinaro indiano Naveen Kumar sta lottando contro le teorie contrastanti diffuse dal mercato marittimo. Alcuni esperti del settore suggeriscono che le navi siano state colpite direttamente dagli attacchi aerei statunitensi e affondate immediatamente, mentre altre speculazioni ipotizzano che l'equipaggio sia stato detenzuto da uno Stato del Golfo o dalle forze iraniane. Haider Rahman al-Mayahi, un altro marinaro iracheno di 22 anni scomparso insieme a Kumar, è un esempio di questa incertezza. Sua sorella Youssef Rahman ha riferito che la famiglia si è recata in Iran per cercare risposte e ha individuato il proprietario della nave, un cittadino iraniano che ha negato ogni conoscenza dell'accaduto.

Impatto Reale e Passi Successivi

Le conseguenze economiche e psicologiche per le famiglie dei marinai scomparsi sono devastanti. V. Pandiselvi, madre di Naveen Kumar, ha contratto un debito di circa 1,5 milioni di rupie indiane, equivalenti a 16.000 dollari, per finanziare il corso di formazione marittima del figlio. Il denaro è stato speso per realizzare il sogno di Naveen di lavorare come marinaio, inizialmente credendo che il contratto di sei mesi fosse basato a Dubai, non nelle acque di guerra del Golfo Persico. La famiglia Lascar Marine, un'agenzia con sede a Mumbai che ha reclutato Kumar, ha inizialmente assicurato il rapido rientro del personale, ma ora l'agenzia è sotto pressione mentre la famiglia affronta la crisi finanziaria.

Il dolore emotivo si sta manifestando in modi profondi e duraturi. Pandiselvi, 45 anni, vive nella sua casa di Dindigul nel Tamil Nadu, sentendo le note vocali inviate al figlio, registrate con un numero salvato come "Naveen Mariner" con un'emoji ancora di ancora. Non ha ricevuto alcuna risposta da oltre sei mesi. Al-Mayahi ha lasciato una figlia di un anno e un padre che ha sofferto un ictus per il dolore della scomparsa. Le famiglie hanno lanciato un appello pubblico alle autorità e alle società armatoriali affinché forniscano chiarimenti immediati. Le autorità portuali del Golfo avevano richiesto informazioni ufficiali dopo la perdita delle comunicazioni, ma finora nessuna risposta concreta ha fermato l'agonia delle famiglie.