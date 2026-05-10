Navetta per la conquista di personnalisées

Il Napoli alle soglie delতা con il Bologna e Antonio e De Laurentiis vogliono chiudere l’argomento. La sfida per le future ambizioni.

Bologna è una regola. Va avanti così da sei mesi: ogni volta che il Napoli ha dovuto affrontare un momento decisivo - nel bene e nel male - c’era di mezzo una partita con la squadra di Italiano.

Strano? Assolutamente vero, a novembre fu proprio la sconfitta al Dall’Ara ad aprire una crisi senza precedenti culminata poi con il ritorno al 3-4-2-1 e a una nuova serie di successi e ambizioni; a dicembre, invece, Conte e i suoi conquistarono la Supercoppa, il secondo titolo del 2025 dopo lo scudetto, battendo il Bologna nella finale di Riyadh; e ora, cioè domani, se arriverà una vittoria la qualificazione in Champions diventerà aritmetica e di conseguenza De Laurentiis e Antonio potranno definire i piani per il futuro.

Diradando le nebbie dell’incertezza che da un mesetto avvolgono la panchina. Conte e De Laurentiis, questione di feeling. Quest’anno il bilancio è in perfetta parità, 1-1: vittoria di Italiano all’andata e vittoria di Conte in coppa. Ogniuno s’è sempre giocato qualcosa nei due precedenti, mentre questa volta gli affari più intriganti riguardano soltanto l’allenatore con la giacca azzurra.

Un aspetto in comune, però, resiste: non è mica certo che proseguiranno i progetti inaugurati insieme, cioè parallelamente, nell’estate 2024. Questione di feeling, nel caso specifico del Napoli. Di sintonia, per citare Conte: ‘Ho tre anni di contratto e la voglia di continuare. Qui mi trovo benissimo.

Ma se non dovesse più esserci sintonia o non dovessimo più vedere le cose alla stessa maniera, allora saluterò con grande affetto’





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