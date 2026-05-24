Navetta russa ad affondarsi nel Mediterraneo: tre esplosioni nella sala macchine, sospetto di componenti nucleari

Una nave mercantile la cui bandiera è russa si è trovata ad affondare nel Mediterraneo e a trasportare sospettati componenti nucleari, all'inizio di un caso politico molto oscuro.

Una nave da guerra russa (Lunga 142 metri e proprietaria del gruppo statale Oboronlogistics) si è trovata ad affondare nel Mediterraneo dopo tre esplosioni nella sala macchine, con sospetto che a bordo vi fossero componenti nucleare destinati alla Corea del Nord.

La nave si era avventata verso Vladivostok da San Pietroburgo, lanciando un segnale di soccorso a circa 62 miglia dalla Spagna I soccorritori spagnoli lanciano una richiesta di assistenza all’equipaggio, il quale racconta di tre esplosioni avvenute nella sala macchine. Poco dopo l’equipaggio viene preso sotto il controllo da una nave da guerra russa che ordina la distanza dalle imbarcazioni spagnole. L’equipaggio afferma che vi erano componenti simili a quelli utilizzati nei sottomarini.

E’ possibile che la nave potrebbe essere stata un tentativo di sabotaggio per evitare che la Russia trasferisse la propria tecnologia nucleare militare alla Corea del Nord, mentre essa stia rafforzando il proprio sostegno a Mosca durante la guerra in Ucraina. Le prime ipotesi degli investigatori spagnoli sono che il carico potesse essere stato diretto al porto nordcoreano di Rason. Sono stati dispersi due membri del personale, mentre quattordici sono stati salvati.





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