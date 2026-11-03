Navi NATO nel Mar Nero sotto attacco: cronologia eventi

La Romania e la Bulgaria, membri NATO, subiscono attacchi navali nel Mar Nero. Cronologia dettagliata degli scontri, vittime e impatti energetici nel conflitto.

La presenza di navi da carico nelle acque territoriali della Romania e della Bulgaria sta diventando sempre più pericolosa a causa dell'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina nel Mar Nero. Le due nazioni, che sono membri della NATO, hanno registrato un aumento significativo degli attacchi alle navi cargo nelle ultime settimane. Questi incidenti rappresentano le ultime conseguenze dirette della lotta in corso nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, mettendo in luce la crescente instabilità nella regione.

Cronologia attacchi navali in Bulgaria e Romania

Il 5 ottobre, la nave da carico misto Royad Mammadov, battente bandiera di Saint Kitts e Nevis, è stata colpita a 30 miglia nautiche (55 km) a sud della città rumena di Sfantu Gheorghe. L'incidente ha causato la morte di due membri dell'equipaggio. Qualche giorno dopo, il 6 ottobre, la nave Alfa Watan, battente bandiera del Togo, è affondata dopo essere stata colpita da un drone a circa 70 miglia nautiche al largo della città costiera di Byala, nella Bulgaria orientale. Dodici membri dell'equipaggio sono stati dichiarati dispersi.

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Lo stesso giorno 6 ottobre, anche la nave Able, battente bandiera di Palau, è stata colpita nello stesso attacco, all'interno della zona economica esclusiva della Bulgaria. Due persone sono rimaste ferite. Il 13 ottobre, la nave da carico generale Chelsea 3, di proprietà ucraina ma con bandiera maltese, è stata colpita da tre droni e danneggiata a circa 18 miglia nautiche al largo della Bulgaria. Fortunatamente, tutti i membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo.

Incidenti critici e danni alle infrastrutture energetiche

L'11 agosto, sommozzatori dell'esercito rumeno hanno distrutto due droni di tipo Gerbera che derivavano nella zona economica esclusiva del paese, vicino al progetto Neptun Deep. Il 26 agosto, un drone navale è stato avvistato a poche centinaia di metri dal progetto di gas offshore Neptun Deep, costringendo Bucarest a mettere in volo jet da combattimento F-16 per distruggerlo. Questo progetto, di proprietà congiunta di OMV Petrom, controllato maggioritariamente dall'austriaco OMV, e del produttore statale rumeno Romgaz, renderà la Romania il più grande produttore di gas dell'Unione Europea dal prossimo anno.

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Il 5 giugno, un drone marittimo si è autodistrutto nel porto rumeno di Costanza, vicino a un terminale petrolifero, senza causare vittime. L'Ucraina ha affermato che il drone era di sua proprietà, ma aveva perso il controllo a causa del disturbo della guerra elettronica russa. Questi incidenti sottolineano la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche critiche nella regione.

Ulteriore escalation e conseguenze geopolitiche

L'13 ottobre, la nave da carico HS Dignity, battente bandiera della Guinea-Bissau, è affondata al largo del villaggio bulgaro di Krapets, vicino al confine rumeno. Cinque membri dell'equipaggio sono stati salvati e undici sono dati per dispersi. Il 14 ottobre, la cisterna di prodotti chimici e petrolio Yara J, battente bandiera delle Comore, è stata colpita da un drone a circa 8-10 miglia nautiche a sudest di Sulina, all'interno delle acque territoriali rumene. Tutti i membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo.

Il 15 ottobre, la cisterna Wine Trader, battente bandiera di San Marino, è stata colpita a 13 miglia nautiche a sudest del canale di Sulina, a 1 miglio nautico fuori dalle acque rumene. Sette membri dell'equipaggio sono stati dichiarati dispersi. L'23 ottobre, la nave da carico di minerale e petrolio Khoryv, battente bandiera delle Comore, ha fatto naufragio e è affondata a 13 miglia nautiche dal principale porto rumeno del Mar Nero, Costanza. Tutti i membri dell'equipaggio sono stati salvati.

L'attacco più recente alla nave Contship Jet

Il 28 ottobre, la portacontainer Contship Jet, di proprietà greca e battente bandiera liberiana, è stata colpita da tre droni navali e successivamente affondata nella zona economica esclusiva della Bulgaria. La nave, il cui equipaggio è stato salvato, era in rotta verso il porto rumeno di Costanza. L'incidente della Contship Jet rappresenta l'ultimo atto di una serie di aggressioni che dimostrano come le acque del Mar Nero siano diventate un'area di conflitto aperto, minacciando la sicurezza della navigazione internazionale e l'integrità delle economie nazionali dei paesi della NATO coinvolti.