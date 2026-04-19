Navigare nella Confusione: Monitoraggio Marittimo e lo Stretto di Hormuz

Guida all'uso di strumenti di monitoraggio marittimo come MarineTraffic per comprendere la situazione del traffico nello Stretto di Hormuz, caratterizzato da frequenti chiusure e riaperture, e per analizzare i movimenti delle navi in tempo quasi reale.

La situazione nello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo cruciale, è stata caratterizzata da un susseguirsi di aperture e chiusure che hanno generato confusione. Per fare chiarezza, ci si può avvalere di strumenti come MarineTraffic, un sito web di proprietà della società di analisi dati Kpler, che offre una visione approssimativa ma utile del traffico marittimo .

Un esempio emblematico di questa instabilità è stato il traffico tra venerdì e sabato, documentato in un video. Inizialmente, vi è stato l'annuncio di riapertura da parte del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, seguito dalla chiusura annunciata dai Guardiani della Rivoluzione poco più di 24 ore dopo. Di fatto, il passaggio è rimasto ostacolato, con solo qualche nave che è riuscita a transitarvi per brevi periodi.

Sebbene molte delle funzionalità avanzate di MarineTraffic richiedano un abbonamento, la versione gratuita permette comunque di monitorare la situazione del traffico marittimo in quasi tempo reale in ogni parte del globo. È possibile effettuare uno zoom sulla mappa per osservare aree specifiche, utilizzando il simbolo '+' in basso a destra o la rotellina del mouse. Un esempio di questa funzionalità è uno zoom sul Golfo Persico e sullo Stretto di Hormuz, che alle 12 di domenica 19 aprile mostrava nessuna nave in transito nello stretto.

Le frecce sulla mappa indicano le navi in movimento, mentre i pallini segnalano quelle ferme. I colori differenziano i tipi di nave: il rosso per quelle che trasportano prodotti energetici (petroliere, metaniere), il verde per le navi cargo, il blu per le navi passeggeri, e così via. È possibile affinare la ricerca impostando filtri attraverso l'icona a tre cerchi in alto a destra. Ad esempio, è stato applicato un filtro per visualizzare solo le navi che trasportano prodotti energetici. Cliccando sulla freccia rivolta verso il basso, si può ulteriormente specificare il tipo di carico, come petrolio, gas naturale liquefatto o prodotti chimici.

Altri filtri disponibili includono la distinzione tra navi ferme o in movimento, la grandezza della nave e il porto di destinazione. Passando il mouse sopra le icone delle navi, compare un riquadro con il loro nome. Cliccando su di esso, si accede a una pagina dedicata contenente dettagli specifici sull'imbarcazione e sulla sua rotta.

Un caso di interesse è quello della Grande Torino, unica nave battente bandiera italiana bloccata nel Golfo Persico. Identificata come un puntino verde, indica una nave cargo (in questo caso, che trasporta automobili) e attualmente ferma. La sezione Vessel details fornisce informazioni tecniche come la bandiera, la destinazione, la posizione e la velocità. La funzione Past track permette di visualizzare gli spostamenti storici delle navi.

Un esempio di questo è la rotta della Euribia, una nave da crociera MSC che, dopo settimane di blocco nel porto di Dubai, è riuscita a sfruttare la breve riapertura dello Stretto di Hormuz tra venerdì e sabato. La sua rotta mostra la partenza sabato intorno alle 9 ora italiana e il superamento dello stretto intorno alle 13:15. Il tragitto può essere ripercorso scorrendo il player in basso, tenendo presente che l'orario indicato è UTC (Coordinated Universal Time), da convertire in ora italiana aggiungendo un'ora con l'ora solare e due con l'ora legale.

L'analisi della rotta della Euribia dimostra che ha seguito il percorso più diretto, evitando deviazioni intorno all'isola di Larak, dove le navi venivano fermate. Per localizzare una nave specifica, è possibile utilizzare la barra di ricerca in alto al centro inserendo il suo nome.

MarineTraffic è stato frequentemente citato da giornalisti e analisti per i suoi dati marittimi e le sue mappe durante il periodo bellico. Esistono anche altre piattaforme simili, alcune delle quali, pur con un dettaglio minore sul traffico, offrono una maggiore chiarezza sulle infrastrutture marittime come porti e fari.

Questi siti si basano sul sistema satellitare AIS (Automatic Identification System), che fornisce dati aggiornati sulla posizione delle navi, consentendo il tracciamento anche in alto mare, al di fuori della portata degli strumenti terrestri. Solitamente, i dati AIS vengono integrati con quelli provenienti dai sistemi portuali. Nonostante la loro affidabilità generale, in alcuni casi potrebbero non mostrare posizioni aggiornate se i dati recenti non sono reperibili.





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