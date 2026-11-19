Il presidente Nayib Bukele registra la candidatura per il terzo mandato a El Salvador il 19 novembre 2026, superando l'opposizione con tassi di supporto record e riforme costituzionali.

Il presidente Nayib Bukele di El Salvador ha completato la registrazione formale della sua candidatura per le imminenti elezioni presidenziali previste per febbraio 2027. Questa decisione marca un passo decisivo verso un terzo mandato consecutivo, un evento storico senza precedenti nella recente storia politica della nazione centroamericana. La scadenza per la presentazione delle candidature, fissata per giovedì, è stata rispettata dal capo dello Stato insieme al suo vicepresidente, Felix Ulloa.

Dettagli della Candidatura e Supporto Elettorale

La coppia Bukele-Ulloa guida le preferenze degli elettori con un margine schiacciante, attestandosi tra il 55% e il 70% dei voti nei sondaggi attuali. Questo consenso travolgente riflette l'impatto della dura politica di sicurezza attuata contro le organizzazioni criminali, che ha trasformato la percezione pubblica del leader di Nuevas Ideas. La vittoria appare certa, data la frammentazione e il basso gradimento dei partiti avversari, che faticano a superare la soglia del dieci percento nei sondaggi nazionali.

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Rimozione dei Limiti Costituzionali e Controlli

Il partito di governo Nuevas Ideas ha rimosso i vincoli costituzionali che impedivano la rielezione immediata, una mossa strategica che permette a Bukele di restare al potere indefinitamente. I critici e le organizzazioni per i diritti umani sostengono che questa改动 abbia eliminato i controlli istituzionali, consolidando un potere esecutivo senza pari. Il governo respinge categoricamente le accuse di autoritarismo, sostenendo che le riforme siano necessarie per la stabilità nazionale e la protezione delle vittime di violenza.

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Candidati dell'Opposizione e Analisi Politica

Nel scrutinio elettorale concorreranno quattro candidati dell'opposizione, tra cui Maytee Iraheta per l'Alleanza Repubblicana Nazionale Repubblicana (ARENA) e Rafael Aguirre per il Fronte Farabundo Marti per la Liberazione Nazionale (FMLN). Bukele, espulso dal FMLN nel 2017 e ora leader di Nuevas Ideas, ha governato dal 2019, modificando il quadro politico dopo decenni di dominio di ARENA e FMLN. La Corte Suprema ha precedentemente consentito la rielezione, ampliando poi i mandati a sei anni e abolendo i ballottaggi.

Impatto Regionale e Interventi Diplomatici

La crisi di sicurezza a El Salvador ha influenzato le relazioni internazionali, con Bukele che invia oltre duemila soldati in Haiti nell'ottobre del 2026 per contrastare le bande armate. Questa intervento, richiesto dal governo haitiano, mira a esportare il modello di sicurezza salvadoregno. L'esperienza di Bukele e le sue riforme interne continuano a attrarre l'attenzione dei governi regionali, mentre i piani per le elezioni del 2027 procedono con la piena approvazione del Congresso controllato da Nuevas Ideas.