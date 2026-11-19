Nayib Bukele ha presentato la candidatura per un terzo mandato presidenziale a El Salvador, in vista del voto di febbraio 2027, dove è dato come favorito.

Giovedì 19 novembre 2026 il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha registrato la propria candidatura per un terzo mandato presidenziale consecutivo, un traguardo senza precedenti nella storia del Paese centroamericano. La registrazione è avvenuta a San Salvador, presso il Tribunale Supremo Elettorale, a ridosso della scadenza fissata per la presentazione delle candidature. Bukele si presenterà alle elezioni di febbraio 2027 insieme al vicepresidente Felix Ulloa.

Il partito di governo Nuevas Ideas ha ottenuto la nomina per Bukele a luglio, e il presidente ha completato le pratiche di registrazione proprio nei giorni precedenti alla scadenza. Davanti al tribunale si è radunata una folla di sostenitori che ha cantato lo slogan 'altri sei anni', mentre il presidente, dopo aver firmato i documenti, ha ringraziato i presenti.

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Riforma costituzionale e limiti ai mandati

La candidatura di Bukele è resa possibile da una riforma costituzionale approvata nel 2025 dal Congresso, dove il partito Nuevas Ideas ha la maggioranza. La modifica consente ai presidenti di candidarsi alla rielezione un numero indefinito di volte, eliminando di fatto il limite dei mandati consecutivi.

La stessa riforma ha esteso la durata della carica presidenziale a sei anni e ha abolito il ballottaggio. Le elezioni presidenziali sono state inoltre spostate a febbraio 2027, in modo da coincidere con le elezioni legislative e municipali.

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Il percorso politico di Bukele era iniziato con l'espulsione dal Fronte Farabundo Marti per la Liberazione Nazionale, il partito FMLN, nel 2017. Dopo essere arrivato al potere nel 2019, ponendo fine a tre decenni di governi alternati tra ARENA e FMLN, nel 2021 la Corte Suprema ha stabilito che i presidenti in carica possono ricandidarsi, in rottura con il passato del Paese. La vittoria schiacciante alle elezioni del 2024 ha poi garantito al suo partito il controllo del Congresso.

Posizioni dell'opposizione e del governo

Le organizzazioni per i diritti umani e i partiti di opposizione sostengono che l'abolizione dei limiti ai mandati permetterà a Bukele di consolidare il potere a tempo indeterminato, senza controlli e contrappesi istituzionali. Le critiche riguardano anche la mancanza di un reale bilanciamento tra i poteri dello Stato.

Il governo ha respinto queste accuse, sostenendo che la priorità dell'esecutivo è tutelare le vittime della violenza e non i membri delle bande criminali. Secondo l'esecutivo, le accuse di autoritarismo non reggono di fronte ai risultati ottenuti nella lotta contro la criminalità organizzata.

Gli oppositori contestano invece lo stato di emergenza introdotto nel 2022, sostenendo che abbia compromesso il giusto processo e causato danni a persone innocenti. I due principali partiti di opposizione hanno criticato i numerosi arresti di massa, definendoli arbitrari, e hanno promesso di abrogare lo stato di emergenza se dovessero tornare al governo.

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Sondaggi, elezioni 2027 e impatto regionale

Secondo i sondaggi citati dall'agenzia Reuters, Bukele è il candidato favorito con un consenso compreso tra il 55% e il 70%. Gli stessi sondaggi mostrano il suo partito molto avanti rispetto alle forze di opposizione, che si collocano su percentuali a una sola cifra.

Bukele affronterà quattro candidati dell'opposizione, tra cui Maytee Iraheta dell'Alleanza Repubblicana Nazionalista, ARENA, partito di destra, e Rafael Aguirre del Fronte Farabundo Marti per la Liberazione Nazionale, FMLN, formazione di sinistra. Nuevas Ideas ha annunciato che presenterà candidati anche nei restanti collegi, tre dei quali sono attualmente detenuti da alleati e tre dall'opposizione.

La strategia di sicurezza del presidente ha accresciuto la sua popolarità nella regione, e diversi governi cercano di replicarne il modello. Nel mese di ottobre El Salvador ha inviato più di 2.000 militari ad Haiti per combattere le bande armate, un intervento raro all'estero dopo la scomparsa di quattro membri salvadoregni di una forza sostenuta dalle Nazioni Unite. Alcuni analisti ritengono che la missione, accolta con favore da Haiti, miri a esportare il modello Bukele nella regione.