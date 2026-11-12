Nazionali Italiane Nations League: Situazione Lega A e Calci d'Angolo 2026

Analisi dettagliata della Lega A Nations League: classifiche, scenari per Italia e Turchia, regole di promozione e retrocessione in vista dei gironi 2028.

La fase finale della Lega A dell' UEFA Nations League 2026/27 sta per chiudere i giochi con partite decisive programmate per metà novembre 2024, gettando le basi per i quarti di finale che si disputeranno a eliminazione diretta in primavera 2027. In questo scenario competitivo, le squadre nazionali europee lottano non solo per la qualificazione, ma per evitare la retrocessione o per garantire il salto di categoria nella piramide calcistica continentale.

Scenario Lega A: Italia e Turchia

L'Italia si trova in una posizione strategica ma delicata nel proprio girone. La squadra azzurra ha attualmente 7 punti in classifica e deve affrontare sfide cruciali per garantire la propria permanenza o promozione. La situazione impone che l'Italia ottenga almeno una vittoria nello scontro diretto contro la Francia, previsto per il 12 novembre, e che la Belgio subisca una sconfitta contro la Turchia, programma per il 15 novembre a Bruxelles.

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La Turchia, attualmente ultima nel girone con 0 punti, lotta disperatamente per evitare la retrocessione diretta in Lega B. La squadra turca non può permettersi di arrivare a pari punti con il Belgio, noto come Diavoli Rossi, poiché ha già perso lo scontro diretto per 0-2 all'Olimpico di Roma. Una vittoria contro il Belgio sarebbe quindi fondamentale per i turchi per mantenere viva la speranza di evitare l'ultimo posto nel girone.

Altri Gironi e Dinamiche Competitive

Nel girone opposto, l'Inghilterra guida con 9 punti, distanziando la Croazia di 6 punti dopo la vittoria per 7-0 in trasferta. La partita di stasera a Wembley, Inghilterra-Croazia, si preannuncia una formalità per i padroni di casa, che potrebbero permettersi persino una sconfitta per sei gol di scarto senza perdere la prima posizione. Questo vantaggio permette al calcio inglese di concentrarsi sui dettagli tattici senza la pressione della classifica immediata.

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La Croazia, invece, deve fare punti contro la Spagna e nella trasferta in Croazia il 15 novembre per evitare la retrocessione diretta. La Norvegia, terza a quota 5, aspetta un passo falso delle squadre davanti per migliorare la propria posizione. La Norvegia dovrà battere il Galles il 14 novembre e affrontare la Danimarca il 17 novembre, mentre il Portogallo, ospitando Danimarca e Galles, potrebbe agire da determinante nel determinare gli esiti finali del girone.

Regole di Promozione e Retrocessione

Le regole della UEFA prevedono che le prime due squadre dei quattro gironi di Lega A disputino i quarti di finale, mentre le prime dei gironi di Lega B sono promosse direttamente in Lega A. Similmente, le prime dei gironi di Lega C vengono promosse in Lega B. La retrocessione diretta in Lega B interessa solo le due squadre classificate quarte nei quattro gironi di Lega A con il punteggio più basso.

Le due quarte con il punteggio più alto insieme alle due terze con il punteggio più basso disputano gli spareggi contro le seconde dei gironi di Lega B per evitare la retrocessione. Nella Lega C non ci sono retrocessioni dirette, mentre tutte le sei partecipanti alla Lega D vengono promosse in Lega C. Questa struttura garantisce un alto tasso di competitività e dinamismo tra i vari livelli del torneo, specialmente in vista della riforma del 2028.

Trasmissioni e Dettagli Logistici

Le partite della Nations League saranno trasmesse da Sky tramite il programma Diretta gol, con l'eccezione di Italia-Francia e Belgio-Italia, andate in diretta su Rai 1. Le partite in chiaro saranno visibili su Tv8 e Mediaset, con opzioni di streaming su SkyGo, Now, RaiPlay e Mediaset Infinity. I dettagli specifici delle trasmissioni includono Italia-Francia il 12 alle 20:45 e Belgio-Italia il 15 alle 20:25, entrambe su Rai 1.