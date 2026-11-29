Katherine Stewart analizza come il nazionalismo cristiano fondi l'alleanza tra Donald Trump e la destra religiosa, garantendo stabilità al movimento MAGA.

L'ascesa di Donald Trump fino alla Casa Bianca è radicata profondamente nell'alleanza strategica con la destra religiosa americana, un fenomeno che trascende la semplice politica tradizionale. La giornalista statunitense Katherine Stewart, nota editorialista e autrice di diversi volumi sul tema, tra cui Money, Lies and God del 2025, spiega che questa coalizione rappresenta una rete politica e culturale capillare. Tale struttura ha trasformato il nazionalismo cristiano in uno degli strumenti di mobilitazione più potenti per il movimento MAGA.

Definizione di Nazionalismo Cristiano

Il nazionalismo cristiano costituisce il pilastro fondamentale del consenso popolare attorno a Donald Trump. Questo concetto non indica una pratica religiosa generica, ma descrive l'uso strategico di simboli e pratiche sacre per obiettivi politici specifici. La Stewart sottolinea che la maggior parte dei cristiani considera l'attuale leadership offensiva e inaccettabile. Solo una parte selezionata della popolazione sfrutta queste credenze per creare una base elettorale affidabile.

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Fedeltà Inamovibile della Base Elettorale

La base più fedele del nazionalismo cristiano non abbandonerà presto Donald Trump nonostante il calo di popolarità dopo le elezioni di metà mandato. I sostenitori hanno demonizzato così tanto l'opposizione liberale da preferire qualsiasi alternativa al cambiamento. Esistono critiche isolate tra i leader, ma il movimento esiste indipendentemente dalla figura del presidente. Il collante principale resta un culto quasi religioso nei confronti di Trump stesso.

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Finanziamenti e Oligarchia Americana

Il movimento MAGA riceve sostegno finanziario da un ristretto gruppo di oligarchi americani. Questi benefattori non ritirano il proprio appoggio perché traggono diretto vantaggio dalle politiche del presidente. La Stewart nota che gli elettori tiepidi o poco informati stanno mostrandosi pentiti. Tuttavia, il nucleo duro rimane immobile grazie a un'infrastruttura ideologica ben strutturata.

Statistiche Elettorali e Divario Democratico

Secondo i sondaggi, l'82% degli evangelici bianchi ha votato per candidati repubblicani allineati al MAGA. Questo dato conferma la stabilità del supporto in questi cicli elettorali. Tutti gli altri gruppi demografici si sono spostati nettamente verso i Democratici. La Stewart attribuisce questo fenomeno al rinnovato slancio della coalizione democratica e alla sua difesa della democrazia.