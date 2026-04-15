NBA: Avdija trascina Portland ai playoff, LaMelo Ball decisivo per Charlotte, Miami fuori

La notte NBA è stata ricca di emozioni con Portland che accede ai playoff grazie alla super prestazione di Avdija. Charlotte vince all'overtime contro Miami, con LaMelo Ball protagonista. Gli Heat non accedono ai playoff. Spoelstra polemico per gli errori arbitrali.

Tre curiosità dalla notte NBA che vi siete persi: Avdija trascina Portland ai playoff, LaMelo Ball clutch, Spoelstra polemico.

La notte NBA ha regalato emozioni e colpi di scena, con risultati inaspettati e prestazioni individuali degne di nota. I Charlotte Hornets, in una partita al cardiopalma, hanno superato i Miami Heat all'overtime con un punteggio finale di 127-126. La partita è stata caratterizzata da un'intensità agonistica elevata e da numerosi colpi di scena, a partire dall'infortunio di Adebayo, stella degli Heat, costretto ad abbandonare il campo all'inizio del secondo quarto a seguito di un fallo subito da LaMelo Ball, che è stato graziato dagli arbitri. Ball, però, si è rifatto nell'overtime, segnando il canestro decisivo che ha regalato la vittoria agli Hornets. La squadra del North Carolina, trascinata dalle prestazioni di Ball e Bridges, ha dimostrato grande tenacia e determinazione, combattendo fino all'ultimo secondo per strappare una vittoria fondamentale. Dall'altra parte, gli Heat, privi del loro leader, hanno lottato con tutte le loro forze, ma alla fine hanno dovuto arrendersi alla maggiore determinazione degli avversari, mancando l'accesso ai playoff per la prima volta dalla stagione 2018-19. La vittoria degli Hornets è stata sigillata dalla stoppata di Bridges che ha negato agli Heat la possibilità di segnare il canestro del pareggio.

In un altro match della serata, Portland ha compiuto un'impresa, espugnando il campo di Phoenix grazie a una prestazione monumentale di Avdija, autore di 41 punti, 7 rimbalzi e 12 assist. La partita è stata un vero e proprio dominio da parte di Avdija, che ha guidato la sua squadra verso la vittoria con una performance straordinaria. Portland, grazie a questa vittoria, si è assicurata un posto ai playoff, raggiungendo un traguardo importante dopo una stagione combattuta. La squadra, con Avdija come trascinatore, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per competere ad alti livelli e puntare a un percorso significativo nella fase finale del campionato. La squadra sfiderà i San Antonio Spurs, testa di serie numero 2 nella Western Conference, in una serie playoff che si preannuncia avvincente e ricca di spettacolo. Il successo di Portland ha rappresentato una sorpresa per molti, ma è il risultato di un lavoro costante e della crescita di un gruppo che ha saputo trovare la giusta amalgama e un leader carismatico come Avdija.

La partita tra Charlotte e Miami è stata caratterizzata da grande tensione e polemiche arbitrali, con diverse decisioni che hanno scatenato discussioni tra i giocatori e gli allenatori. La rimonta degli Hornets, che hanno conquistato l'overtime grazie alla tripla di Coby White a pochi secondi dalla fine dei tempi regolamentari, ha consolidato il successo della squadra, che ora dovrà affrontare la perdente della sfida tra Philadelphia e Orlando per conquistare l'ottavo posto nella Eastern Conference. La partita ha visto anche le grandi prestazioni di LaMelo Ball, diventato il quarto giocatore a registrare almeno 30 punti e 10 assist in una partita di playin, entrando così nella storia della NBA insieme a giocatori del calibro di Josh Giddey, Kyrie Irving e Damian Lillard. L'atmosfera era incandescente, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per conquistare la vittoria e garantirsi un posto nel futuro della competizione. Il match di Portland, vinto da Avdija, ha confermato la competitività della Western Conference, con i Blazers pronti a dare battaglia nei playoff contro i San Antonio Spurs





Eurosport_IT / 🏆 27. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Playoff Portland Trail Blazers Avdija Charlotte Hornets Lamelo Ball Miami Heat Risultati Basket

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NBA, è finita tra Doc Rivers e i Bucks: Milwaukee verso il cambio in panchinaNBA Highlights: Philadelphia-Milwaukee 126-106

Read more »

Nba, ecco il tabellone dei play-in e dei playoff: tutti gli accoppiamenti e le dateI play-in si giocheranno dal 14 al 17 aprile, poi il 18 inizieranno i playoff. Gara-1 delle Finals è in programma il 3 giugno

Read more »

NBA, James e Durant avversari ai playoff dopo otto anni: una rivalità da recordIn NBA ultima giornata della regular season all'insegna dei voli sopra il ferro, eseguono nell'ordine Micah Potter, Joan Beringer, Toumani Camara, Donovan Clingan e Moussa Cisse. Tutto, come sempre, nelle azioni più spettacolari della notte

Read more »

Play-in NBA, risultati della notte: Charlotte elimina Miami, Portland va ai playoffLeggi su Sky Sport l'articolo Play-in NBA, risultati della notte: Charlotte elimina Miami, Portland va ai playoff

Read more »

Avdija immarcabile, Portland si regala i playoff. Charlotte avanti, ma col giallo dello sgambetto di Ball...Gli Hornets piegano gli Heat 127-126 dopo un supplementare folle e una polemica: LaMelo sgambetta Adebayo che è costretto a uscire, per gli arbitri niente 'flagrant'.

Read more »

NBA, LaMelo Ball fa lo sgambetto ad Adebayo: infortunio per il lungo, Spoelstra furiosoIl punto di svolta della sfida al play-in tra Charlotte e Miami è arrivato all’inizio del secondo quarto, quando Simone Fontecchio è andato a stoppare una conclusione in avvicinamento di LaMelo Ball.

Read more »