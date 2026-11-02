NCSC: Attacco AI a infrastrutture UK entro due anni

Il Centro nazionale per la sicurezza informatica del Regno Unito avverte di un probabile attacco cibernetico basato sull'intelligenza artificiale alle infrastrutture critiche entro il 2028.

Il National Cyber Security Centre (NCSC) del Regno Unito ha emesso un'allerta critica indicando che il paese deve prepararsi per un attacco cibernetico su larga scala powered dall' intelligenza artificiale contro le proprie infrastrutture nazionali essenziali entro i prossimi due anni. Questa proiezione temporale è stata resa nota martedì, segnando un punto di svolta significativo nella valutazione delle minacce digitali moderne da parte delle autorità britanniche.

Minaccia cinese e vulnerabilità sistemiche

L'analisi dell'NCSC identifica la Cina come lo stato-nazione più probabilmente dotato delle risorse necessarie per condurre tali operazioni sofisticate, rappresentando la sfida cibernetica più complessa e sostenuta affrontata attualmente dal Regno Unito. Richard Horne, amministratore delegato dell'NCSC e figura chiave all'interno dell'agenzia di intelligence GCHQ, ha sottolineato che decenni di investimenti in tecnologie a basso costo hanno creato fragilità strutturali nelle organizzazioni britanniche e nelle loro catene di approvvigionamento, esponendole a rischi elevati.

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Ransomware potenziato dall'intelligenza artificiale

Nel suo rapporto annuale pubblicato recentemente, l'ente governativo ha dichiarato che è altamente probabile il verificarsi di un attacco ransomware entro il 2028, nel quale il malware sarà potenziato dalle capacità dell'intelligenza artificiale per colpire direttamente le infrastrutture critiche della nazione. Horne ha chiarito che questa escalation non deriva dall'invenzione di nuove modalità di attacco da parte dell'IA, ma dalla scoperta e dallo sfruttamento su una scala prima inimmaginabile di vulnerabilità che sono state tollerate per troppo tempo dal settore pubblico e privato.

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Aggressioni russe e iraniane confermate

Oltre alla minaccia cinese, il rapporto evidenzia tentativi continui da parte della Russia per penetrare nelle reti militari del Regno Unito, mentre l'Iran sta conducendo operazioni cibernetiche malevole a livello globale, inclusi attacchi contro il territorio britannico e individui considerati una minaccia. Mosca, Pechino e Teheran hanno ripetutamente negato accuse di azioni cyber maligne in passato, ma l'NCSC mantiene che l'uso dell'intelligenza artificiale da parte di attori ostili aumenterà drasticamente l'efficienza e la portata delle loro operazioni nei prossimi mesi.

Conseguenze pratiche e responsabilità urgenti

Le dichiarazioni di Horne arrivano nel solco degli attacchi hacker subiti dai supermercati europei, che hanno esposto gravi debolezze nei sistemi IT del settore alimentare. L'amministratore delegato ha richiesto un'azione urgente da parte delle organizzazioni, invitandole a spiegare perché, qualora si verificassero blackout elettrici o carenze alimentari, avrebbero ignorato segnali chiari e rischi noti senza effettuare le scelte tecnologiche appropriate per mitigare queste minacce imminenti.