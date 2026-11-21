Stallo nei negoziati dei Campi Larghi su Ucraina e difesa comune. Gli sherpa incontrati a videocall confermano posizioni divergenti nonostante l'accordo su altri punti chiave.

I negoziati interni per la definizione del programma di governo continuano a segnare un passo indietro significativo, con una nuova fumata nera che segna l'impasse attuale. La prossima riunione, fissata per martedì, avrà modalità faccia a faccia, una decisione presa perché la materia è giudicata troppo delicata per essere trattata esclusivamente a distanza. Nonostante la volontà di trovare una formula condivisa, le aspettative di un accordo rapido restano molto basse presso la maggior parte degli osservatori politici.

La Videocall Degli Sherpa E I Temi Caldi

La riunione si è tenuta ieri pomeriggio e ha avuto una durata di circa due ore, coinvolgendo gli sherpa dei partiti del Campi Larghi impegnati nella redazione del capitolo dedicato alla politica estera. L'incontro ha confermato che, sebbene la stragrande maggioranza delle questioni sia stata già risolta, alcune tematiche irrisolte bloccano la conclusione definitiva. Il processo non ha registrato grandi svolte, nonostante gli sforzi di mediazione tra le diverse anime della maggioranza.

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Accordi Raggiunti Su Palestina E Difesa

Il gruppo di lavoro ha raggiunto un consenso sulla maggior parte dei punti, stimato intorno al novanta per cento delle questioni affrontate. Tra i temi già definiti figurano il riconoscimento dello Stato di Palestina e lo sprint sulla definizione di una linea comune per la difesa europea. Queste posizioni, tuttavia, non hanno coperto l'intero spettro degli argomenti, lasciando aperte le ferite più profonde che dividono le posizioni dei partiti della coalizione.

L'Impasse Su Ucraina E La Posizione Intransigente

Il nodo cruciale che impedisce la chiusura del capitolo riguarda la posizione sull'Ucraina, dove il Movimento mantiene una fermezza intransigente. Le proposte avanzate, che hanno generato attriti significativi, non sono riuscite a trovare la mediazione necessaria per accontentare tutte le parti in causa. La riluttanza a modificare le proprie posizioni, senza cedere sulle richieste fondamentali, rende difficile immaginare un sì definitivo nei tempi brevi, con la scadenza imminente.

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Divergenze E Difficoltà Nell'incontro Vis-a Vis

Le altre parti coinvolte nei negoziati non nutrono illusioni sulla facilità del raggiungimento di un accordo completo in tempi stretti. L'incontro faccia a faccia di martedì prossimo è visto come un'occasione per provare a sbloccare la situazione, ma la quadra rimane oggettivamente molto difficile. La mancanza di un accordo finora dimostra la complessità di allineare visioni strategiche diverse all'interno di una coalizione così eterogenea.

Il Ruolo Decisivo Dei Leader E Prossimi Passi

La decisione finale spetterà ormai ai leader dei partiti, costretti a intervenire direttamente per superare lo stallo tecnico creato dagli sherpa. La pressione per arrivare a una soluzione prima delle scadenze imposte dalla pubblicizzazione del programma è sotto gli occhi di tutti. Si attende quindi di vedere se i vertici saranno in grado di trovare un compromesso politico, dato che il lavoro preparatorio non è riuscito a chiudere definitivamente le differenze.