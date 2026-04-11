Negoziati Iran-USA a Islamabad: Sfida per la Pace nel Medio Oriente

A Islamabad, in Pakistan, iniziano i negoziati tra Iran e Stati Uniti per trovare una soluzione pacifica alla crisi in Medio Oriente. Le trattative, condotte con la mediazione del Pakistan, affrontano questioni complesse come il cessate il fuoco, lo stretto di Hormuz e lo sblocco di asset iraniani. L'esito dei negoziati avrà importanti conseguenze geopolitiche.

Sono iniziati a Islamabad, in Pakistan , i negoziati tra Iran e Stati Uniti . Le due nazioni giungono a questo tavolo con posizioni complesse da conciliare, in un contesto segnato da 43 giorni di guerra in Medio Oriente e a tre giorni dall'inizio di un cessate il fuoco. La scelta del Pakistan come sede dei negoziati non è casuale. L'hotel Serena, infatti, offre ampi spazi per ospitare le delegazioni, che contano complessivamente 150 persone.

La sua posizione, vicina all'area diplomatica e accessibile dalla residenza del primo ministro, facilita i controlli di sicurezza, ulteriormente rafforzati dalle misure d'emergenza in tutta la città. Uffici e negozi sono chiusi, e migliaia di agenti di sicurezza e militari pattugliano le strade. Le operazioni in corso nello stretto di Hormuz, cruciale via di navigazione, sono un altro elemento di tensione. Negli ultimi giorni, alcune navi cinesi e del Botswana hanno attraversato lo stretto, presumibilmente con l'autorizzazione dell'Iran, spesso dietro pagamento. Anche le navi della marina statunitense hanno effettuato il passaggio, ma hanno ricevuto minacce da parte iraniana, secondo quanto riportato da fonti. Questo scenario complica ulteriormente i tentativi di raggiungere un accordo. \L'incontro si svolge attraverso la mediazione del Pakistan, dopo incontri preliminari tra le due parti e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Non è ancora chiaro se si tratti di negoziati diretti o indiretti, con il Pakistan come intermediario. Le delegazioni principali dovrebbero lasciare Islamabad entro la giornata, ma i negoziati dovrebbero proseguire a livello tecnico, con esperti che finalizzeranno i dettagli. L'annuncio del cessate il fuoco, con una durata di due settimane, prevede l'interruzione degli attacchi missilistici e aerei da entrambe le parti, ma lo stretto di Hormuz resta chiuso. Le richieste dell'Iran, trasmesse tramite il governo pakistano, includono il pagamento di riparazioni di guerra e lo sblocco degli asset iraniani all'estero. Dall'altra parte, gli Stati Uniti puntano a una tregua duratura, anche se la situazione è tutt'altro che semplice. Il panorama è complicato anche dalle dichiarazioni del presidente Trump, che alimenta una narrazione propagandistica sulla situazione. Le due delegazioni, intanto, si tengono a debita distanza, con i mediatori pakistani a fare la spola tra le rispettive stanze. \Le trattative si svolgono in un clima di grande segretezza. Non sono noti i dettagli sul numero e gli orari degli incontri, né la durata della permanenza delle delegazioni a Islamabad. Le posizioni divergenti tra Iran e Stati Uniti riguardano diversi aspetti, tra cui l'applicazione del cessate il fuoco al Libano e lo sblocco di alcuni asset iraniani. Il fallimento dei negoziati potrebbe avere conseguenze politiche significative per entrambe le parti, con l'ombra di un possibile coinvolgimento di figure politiche chiave. La delegazione iraniana ha incontrato il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif a pranzo. L'incontro è avvenuto in un clima di grande riservatezza, con poche informazioni condivise con i giornalisti. Il ruolo del Pakistan come mediatore si rivela cruciale, dato che le trattative avvengono in forma indiretta, con il governo pakistano che trasmette le proposte e le risposte tra le due parti. La situazione rimane fluida e soggetta a possibili sviluppi imprevedibili, rendendo il raggiungimento di un accordo un compito estremamente complesso. Le implicazioni geopolitiche di questo negoziato sono significative e potrebbero avere ripercussioni a lungo termine





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Stati Uniti Pakistan Negoziati Medio Oriente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medio Oriente: Escalation militare e negoziati in bilico tra Israele, Libano e IranLa situazione in Medio Oriente rimane instabile, con l'intensificarsi dei raid israeliani in Libano, le minacce di Hezbollah e le manovre diplomatiche per cercare un accordo con l'Iran. I negoziati diretti tra Israele e Libano sono imminenti, mentre gli Stati Uniti si adoperano per mediare tra le parti. Trump si dichiara ottimista su un accordo con l'Iran, ma la tensione resta alta. L'Italia si impegna per la stabilità del Libano. La situazione rimane delicata e soggetta a rapidi cambiamenti.

Read more »

JD Vance a Islamabad: L'Iran e la sfida per il 2028Il vicepresidente JD Vance affronta un test cruciale a Islamabad, guidando i negoziati con l'Iran. Il successo potrebbe aprirgli le porte della Casa Bianca nel 2028, ma le sfide sono molte, dalle tensioni con Teheran alle divisioni interne al partito repubblicano. Un'analisi approfondita della sua carriera, delle sue posizioni e delle dinamiche politiche che lo attendono.

Read more »

Tensione in Medio Oriente: Trump critica l'Iran, escalation in LibanoIl presidente americano Trump critica la gestione iraniana dello Stretto di Hormuz. Crescente tensione tra Israele e Hezbollah con lanci di razzi e allarmi antiaerei. Preoccupazione internazionale per la fragile tregua e richiesta di de-escalation.

Read more »

Medio Oriente, JD Vance avverte l'Iran: 'Non prendeteci in giro' ai negoziatiStarmer in Qatar: 'Con Trump ho parlato di opzioni militari per Hormuz'. Teheran: 'Il nostro piano in 10 punti concordato come base dei negoziati'. Netanyahu apre ai negoziati con il Libano. Allerta antiaerea in tutto Israele all'alba.

Read more »

Guerra in Medio Oriente: Tensioni Crescono Mentre i Negoziati Iran-USA in Pakistan si AvvicinanoLa guerra in Medio Oriente prosegue con intense tensioni. I preparativi per i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan sono in corso, ma le divergenze sul cessate il fuoco e le richieste iraniane di sbloccare i fondi congelati complicano la situazione. I bombardamenti israeliani continuano, mentre si stimano i costi della guerra. I colloqui si svolgeranno in modo indiretto con l'obiettivo di trovare una base per il dialogo.

Read more »

Negoziati Iran-USA in Pakistan: Complicazioni e Tensioni in Medio OrienteI negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan iniziano sotto l'ombra di complesse dinamiche. Condizioni preliminari iraniane, minacce di Trump e la situazione in Libano complicano il dialogo. Colloqui indiretti, mediazione pakistana e la questione nucleare sono al centro dell'attenzione. Martedì, colloqui tra Israele e Libano a Washington. Hezbollah si oppone.

Read more »