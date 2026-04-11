Negoziati Iran-USA a Islamabad: Sforzi Diplomatici in un Contesto di Tensione

A Islamabad, in Pakistan, si svolgono negoziati cruciali tra Iran e Stati Uniti. L'incontro, caratterizzato da segretezza e posizioni divergenti, avviene dopo giorni di cessate il fuoco e nel contesto di una guerra in corso in Medio Oriente. La mediazione del Pakistan e le complesse dinamiche regionali complicano ulteriormente la situazione.

Sono iniziati a Islamabad , in Pakistan , i negoziati tra Iran e Stati Uniti , in un contesto internazionale estremamente delicato e dopo 43 giorni di guerra in Medio Oriente. Entrambi i paesi arrivano a questo tavolo con posizioni complesse e difficili da conciliare, rese ancora più intricate dalla recente escalation di tensione nella regione. La scelta del Serena Hotel di Islamabad come luogo di incontro non è casuale: l'hotel, con i suoi 60.

000 metri quadrati, può ospitare le delegazioni di Iran e Stati Uniti, composte da circa 150 persone in totale. La sua posizione, vicina all'area diplomatica e accessibile dalla residenza del Primo Ministro, facilita inoltre i controlli di sicurezza, essenziali in un momento come questo. La città è sottoposta a rigide misure di sicurezza, con uffici e negozi chiusi, e migliaia di agenti di sicurezza e militari schierati. L'attenzione è alta, dato il delicato equilibrio politico e strategico in gioco.\Nonostante l'inizio del cessate il fuoco, la situazione nello Stretto di Hormuz rimane tesa. Sebbene le navi mercantili stiano iniziando a transitare, il passaggio di navi della marina statunitense, per la prima volta dall'inizio della guerra, ha scatenato minacce da parte iraniana. La fonte di Ravid afferma che questo potrebbe essere un tentativo di incoraggiare il passaggio di navi mercantili e petroliere, ma non è chiaro se sia legato all'operazione di pulizia menzionata da Trump. L'esercito statunitense non ha ancora risposto alle richieste di chiarimenti sulle operazioni citate da Trump. Le delegazioni principali dovrebbero lasciare la città entro la giornata, ma le negoziazioni proseguiranno a un livello più basso, con esperti delle due parti che finalizzeranno i dettagli. I negoziati si svolgono attraverso la mediazione del Pakistan, dopo incontri preliminari separati con il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif. Il formato degli incontri rimane incerto, non è chiaro se si tratterà di negoziati diretti o indiretti, con il Pakistan che farà da intermediario.\La proposta di cessate il fuoco presentata sembra prevedere la sospensione degli attacchi, con l'Iran che smette di lanciare missili e droni verso i paesi del Golfo e gli Stati Uniti che cessano di bombardare l'Iran. Tuttavia, lo Stretto rimane chiuso. Le richieste del regime iraniano includono il pagamento di riparazioni di guerra e lo sblocco degli asset iraniani all'estero. Le posizioni divergenti tra Stati Uniti e Iran riguardano l'applicazione del cessate il fuoco al Libano e lo sblocco degli asset iraniani. L'incertezza sui negoziati genera tensioni: se i negoziati falliscono, le responsabilità potrebbero ricadere su una delle parti; se si ottengono risultati, l'altra rivendicherà il merito. Le delegazioni sono state tenute all'oscuro di molti dettagli, ma il pranzo con il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif dimostra l'importanza del ruolo di mediazione del Pakistan. Le negoziazioni saranno indirette, con il Pakistan che trasmetterà le richieste e le risposte tra le parti. Le delegazioni si troveranno in stanze separate, con i mediatori pakistani che faranno la spola, riferendo proposte, richieste e risposte, in un contesto di grande segretezza e complessità





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Stati Uniti Negoziati Islamabad Pakistan Guerra Stretto Di Hormuz Cessate Il Fuoco Mediazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Negoziati Usa-Iran a Islamabad, Bremmer: 'Accordo costruito sulla sabbia'L'analista di geopolitica prevede lo stallo su diversi punti

Read more »

Guerra in Medio Oriente: Tensioni Crescono Mentre i Negoziati Iran-USA in Pakistan si AvvicinanoLa guerra in Medio Oriente prosegue con intense tensioni. I preparativi per i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan sono in corso, ma le divergenze sul cessate il fuoco e le richieste iraniane di sbloccare i fondi congelati complicano la situazione. I bombardamenti israeliani continuano, mentre si stimano i costi della guerra. I colloqui si svolgeranno in modo indiretto con l'obiettivo di trovare una base per il dialogo.

Read more »

Guerra Iran-Usa, il nodo del Libano e il Pakistan mediatore: cosa sapere sui negoziatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran-Usa, il nodo del Libano e il Pakistan mediatore: cosa sapere sui negoziati

Read more »

Negoziati Iran-USA in Pakistan: trattativa complessa tra tensioni e condizioni preliminariI negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan, dopo due giorni dall'inizio del cessate il fuoco in Medio Oriente, si preannunciano complicati. L'Iran pone condizioni preliminari, mentre Israele continua gli attacchi in Libano. Donald Trump minaccia i negoziatori.

Read more »

Negoziati Iran-Usa, ecco come si presenta Islamabad tra cecchini e zona rossaLe strade di solito caotiche della capitale del Pakistan hanno un volto spettrale: c'è un silenzio irreale, La vigilia dei negoziati tra Iran e Stati Uniti è carica di incognite e di tensioni, che tengono in bilico la tregua di due settimane.

Read more »

Islamabad, città blindata per i negoziati tra Iran e Stati UnitiLe delegazioni sono arrivate nella capitale. I colloqui dovrebbero iniziare nel pomeriggio

Read more »