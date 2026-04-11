Negoziati Iran-USA in Pakistan: Complicazioni e Tensioni in Medio Oriente

I negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan iniziano sotto l'ombra di complesse dinamiche. Condizioni preliminari iraniane, minacce di Trump e la situazione in Libano complicano il dialogo. Colloqui indiretti, mediazione pakistana e la questione nucleare sono al centro dell'attenzione. Martedì, colloqui tra Israele e Libano a Washington. Hezbollah si oppone.

I negoziati tra Iran e Stati Uniti , previsti in Pakistan , si preannunciano complessi fin dalla loro fase preliminare. Mentre Israele continua i suoi attacchi in Libano , le due potenze si preparano a sedersi al tavolo delle trattative, con il regime iraniano che sembra intenzionato a porre delle condizioni preliminari, complicando ulteriormente il processo di dialogo.

Donald Trump, attraverso dichiarazioni sui social media, ha minacciato i negoziatori iraniani, aggiungendo ulteriore tensione a un contesto già delicato. La situazione è resa ancora più critica dalla persistente chiusura dello stretto di Hormuz, cruciale per il commercio internazionale. La delegazione iraniana, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qaliba, è arrivata a Islamabad, mentre la delegazione statunitense, con il vicepresidente J.D. Vance, è in viaggio verso il Pakistan. I negoziati si svolgeranno attraverso colloqui indiretti, con le due parti che si comunicheranno attraverso mediatori pakistani, separati fisicamente. Il regime iraniano sembra intenzionato a porre due condizioni preliminari per avviare seriamente i negoziati: l'interruzione degli attacchi israeliani in Libano e lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. Questo scenario sottolinea le profonde divergenze tra le parti e la difficoltà di raggiungere un accordo che possa porre fine alle ostilità. Le attività diplomatiche del governo pakistano sono state intense nei giorni precedenti l'inizio dei negoziati. Il primo ministro Shebaz Sharif ha avuto colloqui con diversi leader internazionali, mentre il ministro degli Esteri Ishaq Dar ha avuto contatti telefonici con numerosi omologhi stranieri e ha incontrato l'ambasciatore cinese a Islamabad. Queste attività dimostrano l'impegno del Pakistan nel facilitare il dialogo e trovare una soluzione pacifica. Il confronto in Medio Oriente si estende anche al fronte economico, con dati preoccupanti sull'inflazione negli Stati Uniti, che potrebbero influenzare le dinamiche dei negoziati. L'uccisione di un altro esponente del regime iraniano aggiunge ulteriori elementi di complessità al quadro generale. Le immagini dei bambini uccisi nell'attacco statunitense sulla scuola di Minab, simbolo della tragedia e della perdita, sono state esposte sull'aereo che ha trasportato la delegazione iraniana in Pakistan, a testimonianza della sofferenza causata dal conflitto. La situazione in Libano, con gli attacchi israeliani in corso, mette a rischio la tenuta del cessate il fuoco e rende ancora più urgente trovare una soluzione duratura. Martedì sono previsti colloqui tra Israele e Libano a Washington, ma il gruppo radicale Hezbollah ha invitato il governo libanese a rifiutare i colloqui, sollevando ulteriori dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo. Donald Trump ha espresso fiducia nell'esito dei negoziati, concentrandosi sulla questione delle armi nucleari iraniane e prevedendo una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, le condizioni poste dall'Iran e le continue tensioni sul campo rendono incerto l'esito dei colloqui e la prospettiva di una risoluzione pacifica del conflitto





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