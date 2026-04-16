Negoziati Israele-Libano: Smentita libanese alle dichiarazioni di Trump. Blocco navale nello Stretto di Hormuz persiste.

Le dichiarazioni del Presidente Trump sulla ripresa dei negoziati tra Israele e Libano sono state smentite dal Libano, che ribadisce il cessate il fuoco come precondizione. Nel frattempo, il blocco navale nello Stretto di Hormuz continua ad avere gravi ripercussioni economiche globali, con previsioni di carenza di petrolio e aumento dell'inflazione. Contatti tra Stati Uniti e Iran in corso per un possibile ritorno ai negoziati.

È il quarantottesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Le speranze di una ripresa dei negoziati tra Israele e Libano, alimentate nelle scorse ore da dichiarazioni del presidente Donald Trump, si sono infrante contro la netta smentita della presidenza libanese. Trump aveva inizialmente annunciato che i colloqui sarebbero ripresi nella giornata odierna, dopo una prima sessione ritenuta inconcludente all'inizio della settimana.

Tuttavia, il Libano ha specificato che, sebbene vi sia stato un contatto telefonico nel pomeriggio tra il presidente Joseph Aoun e Trump stesso, nessuna trattativa diretta con Israele è stata programmata. Durante la conversazione telefonica, il presidente Aoun avrebbe ringraziato Trump per gli sforzi di mediazione, esprimendo l'auspicio che questi proseguano con l'obiettivo di ottenere un cessate il fuoco. Quest'ultimo è stato ribadito dal Libano come precondizione inderogabile per qualsiasi dialogo con il primo ministro israeliano Netanyahu. Le dichiarazioni di Trump nella notte precedente avevano suggerito la possibilità di un colloquio tra Aoun e Netanyahu, con fonti tra gli ufficiali israeliani che indicavano un possibile avvio tra le 19 e mezzanotte ora locale. La presidenza libanese, però, ha chiarito che le sue condizioni preliminari non sono state soddisfatte. Nel frattempo, gli Stati Uniti e l'Iran stanno mantenendo contatti, con il coinvolgimento del Pakistan, nella prospettiva di un ritorno ai negoziati. Un elemento di costante preoccupazione rimane il doppio blocco navale nello stretto di Hormuz, che sta causando un quasi totale arresto della circolazione marittima. Questa situazione ha già avuto ripercussioni significative sull'economia globale. Secondo Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), la chiusura dello stretto sta riducendo le consegne di petrolio verso l'Europa da settimane. In assenza di una rapida riapertura, Birol prevede un aumento delle cancellazioni dei voli e un impatto negativo sulla crescita economica mondiale e sull'inflazione. Ha commentato la situazione con un'allusione sarcastica allo stretto e a un famoso gruppo rock britannico, i Dire Straits, affermando: Una volta c'era un gruppo che si chiamava Dire Straits (letteralmente “terribili ristrettezze”, ndr). Ora è uno stretto terribile, e comporterà conseguenze per l’intera economia globale. Più andrà avanti e peggio sarà per la crescita economica e per l’inflazione in tutto il mondo. Le dichiarazioni sono giunte al termine di una conferenza stampa a Washington DC, tenuta dal Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth e dal Capo di Stato Maggiore Dan Caine. Quest'ultimo ha illustrato su una mappa l'andamento del blocco navale a est dello stretto di Hormuz. Caine ha sottolineato il ruolo dei cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi come prima linea nella gestione del blocco, paragonando la loro operatività a quella di auto sportive in un parcheggio affollato, con l'obiettivo di navigare in un ambiente complesso e potenzialmente ostile per far rispettare il blocco. La conferenza stampa non ha fornito aggiornamenti sostanziali rispetto alle informazioni già note, ma Caine ha ribadito la prontezza degli Stati Uniti a riprendere le ostilità in qualsiasi momento in caso di violazione del cessate il fuoco o di sua interruzione. Il blocco navale, ha affermato, sta funzionando e finora non è stato necessario abbordare alcuna nave, poiché quelle che tentano di forzarlo vengono respinte con la forza. Hegseth ha confermato che il blocco proseguirà fino a quando sarà necessario e ha criticato la stampa per quella che ha definito una mancanza di patriottismo e di adesione alle direttive di Donald Trump. Nel frattempo, immagini dal sud del Libano mostrano soldati e civili intenti a ispezionare un ponte distrutto da un bombardamento israeliano a Qasmiyeh, vicino a Tiro. Questo ponte rappresentava l'ultimo collegamento vitale tra Tiro e la città di Sidone, con tutti gli altri collegamenti già compromessi dai raid aerei israeliani. Questi eventi sottolineano la persistente intensità del conflitto e le sue devastanti conseguenze umanitarie e infrastrutturali nella regione





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guerra Medio Oriente Negoziati Israele-Libano Stretto Di Hormuz Blocco Navale Cessate Il Fuoco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

I negoziati tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza HezbollahI rappresentanti dei due paesi si incontrano a Washington per la prima volta da decenni, ma il gruppo ha già detto che non rispetterà eventuali accordi

Read more »

Israele e Libano partecipano ai primi colloqui diretti da più di trent’anniIl 14 aprile il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha ospitato a Washington i primi colloqui diretti tra Israele e Libano da più di trent’anni, ma non è chiaro se sono stati fatti passi avanti concreti verso la fine delle ostilità Leggi

Read more »

Tra Israele e Libano un vertice di pace (l'incubo è Hezbollah)Gli ambasciatori dei due Paesi da Rubio. Il nodo dei miliziani

Read more »

Israele ostacola gli approvvigionamenti dei Caschi Blu in Libano: “Così è a rischio la missione di…Unifil denuncia blocchi stradali o revoca di autorizzazioni già concesse che hanno interessato i peacekeeper e il personale essenziale che li supporta

Read more »

Accuse Gravi contro Israele in Libano: Civili e Missioni ONU nel Mirino, si Profila una TreguaLa relatrice speciale ONU Francesca Albanese denuncia attacchi deliberati di Israele contro civili, giornalisti, ospedali, ONG e mezzi UNIFIL in Libano. Mentre si discute di una possibile tregua di una settimana, emergono critiche sul silenzio della comunità internazionale e sulla crescente brutalità degli scontri.

Read more »

Trump dice che oggi riprendono i negoziati tra Israele e LibanoMentre tra Stati Uniti e Iran proseguono i contatti per tornare a negoziare; nello stretto di Hormuz continua il blocco navale

Read more »