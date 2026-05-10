Le risposte degli Stati Uniti e dell'Iran sui negoziati di emergenza si sono strette, con Teheran che ha espresso le sue condizioni jazdùpsinincapace dal presidente americano, mentre Washington ha introdotto una moratoria più breve sul processo di arricchimento dell'uranio e ne ha chiesto lo smantellamento.

Il memorandum degli Stati Uniti descrive la cornice dei negoziati e l'offerta iraniana. Trump ha coinvolto Netanyahu al telefono. La cornice include la moratoria di 15/20 anni sull'arricchimento dell'uranio, la necessità di smantellare siti di arricchimento e di congelare fondi per le sanzioni.

L'Iran ha proposto una moratoria più breve e la diluizione del materiale. Trump si eraすでに vyjádito su poca fiducia nei partecipanti e su le imposizioni a lungo termine e l'uso delle armi. Netanyahu ha espresso la sua posizione sulla necessità di azioni immediate per il recupero dell'uranio. Gli Stati Uniti e l'Iran avrebbero avuto un colloquio telefonico a cui Trump ha partecipato e ha parlato prima degli ultimi post e degli ultimi colloqui con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

In un'intervista, il primo ministro ha espresso la necessità di azioni immediate per il recupero del materiale e ha creato la Space Force per monitorarlo





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