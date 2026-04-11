Negoziati Stati Uniti-Iran: le trattative proseguono a Islamabad tra tensioni e incertezze

I colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran a Islamabad proseguono, con l'attesa di sviluppi cruciali e in un contesto di accese tensioni. La situazione nello Stretto di Hormuz e le proteste contro la guerra in Israele si aggiungono alle incertezze.

I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono anche stasera, alimentando l'attesa per sviluppi cruciali. Dopo i primi colloqui diretti nel pomeriggio, caratterizzati da un'atmosfera tesa e da posizioni distanti, non emergono indicazioni chiare sull'andamento delle trattative.

Le diplomazie di entrambi i paesi, giunte a Islamabad, Pakistan, per queste trattative senza precedenti, sembrano navigare in acque complesse, a soli tre giorni dall'inizio del cessate il fuoco e dopo 43 giorni di conflitto in Medio Oriente. L'incontro, il primo di questo genere dalla rivoluzione del 1979, è iniziato circa 12 ore fa, con la speranza di trovare un terreno comune su questioni spinose che hanno alimentato il conflitto e continuano a rappresentare un ostacolo al raggiungimento di un accordo duraturo. L'attenzione è massima, con il mondo in attesa di segnali che possano indicare una possibile svolta.\Al centro delle tensioni vi è anche la questione dello Stretto di Hormuz, cruciale via di navigazione per il commercio internazionale e per le forniture energetiche. L'Iran, attraverso un portavoce militare, ha categoricamente negato l'attraversamento dello stretto da parte di due navi militari statunitensi, contrariamente a quanto affermato dal comando centrale americano. Secondo gli Stati Uniti, le navi stavano conducendo operazioni preliminari per lo sminamento dello stretto, mirando a ripristinare la normale navigazione e ad allentare le tensioni. L'Iran, al contrario, rivendica il controllo dello stretto e intende imporre pedaggi alle navi che lo attraversano, una delle principali divergenze che sembrano bloccare le trattative. La situazione nello stretto è delicata e segnata da incertezza. In passato, si sono diffuse voci di possibili mine poste dall'Iran, un'eventualità che ha spinto gli Stati Uniti a condurre operazioni di deterrenza e di eventuale bonifica. La guerra, intanto, si sta spostando sul mare, con attacchi diretti contro le navi e i tentativi di minare lo stretto, azioni che potrebbero avere conseguenze devastanti per l'economia globale e la stabilità regionale. Nel frattempo, i mediatori pakistani si impegnano per ottenere l'assenso di entrambe le delegazioni a proseguire i negoziati anche il giorno seguente, un segnale della complessità delle trattative e della volontà di trovare una soluzione pacifica.\Parallelamente ai negoziati, la situazione in Medio Oriente rimane critica. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto un discorso televisivo in cui ha ribadito la determinazione di Israele ad agire contro l'Iran, pur rivendicando risultati storici ottenuti nel corso del conflitto. Questo intervento arriva in un contesto di crescenti critiche interne sull'efficacia e l'opportunità degli attacchi. A Tel Aviv, intanto, si sono svolte manifestazioni di protesta contro la guerra, con migliaia di persone che chiedono la fine delle ostilità. Le autorità avevano inizialmente vietato le riunioni pubbliche, ma i divieti sono stati revocati, consentendo alle proteste di avere un'ampia partecipazione. I manifestanti esprimono la loro preoccupazione per le perdite di vite umane e chiedono una soluzione diplomatica del conflitto. Sul fronte umanitario, le notizie che giungono dal Libano sono drammatiche, con il ministero della Salute che registra un bilancio di 2.020 morti dall'inizio della guerra, di cui 97 solo nella giornata odierna, a causa dei continui attacchi israeliani. I feriti ammontano a 6.436, con un alto numero di vittime civili, tra cui donne, bambini e personale medico. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di dispersi sotto le macerie, testimoniando la gravità della situazione e la sofferenza della popolazione colpita dal conflitto. Nel frattempo, i giornalisti che seguono i negoziati sono confinati in un centro stampa lussuoso, in attesa di notizie ufficiali e con limitate possibilità di movimento, alimentando la speculazione e la cautela.\Il centro stampa di Islamabad offre un ricco buffet definito «da matrimonio», varie qualità di caffé con lo slogan “Preparato per la pace”, una connessione internet superveloce, ma poche informazioni e nessuna possibilità di movimento. Giornalisti statunitensi e iraniani sono posizionati nelle due parti opposte della sala, nell’anticamera un gruppo musicale suona musica tradizionale, e le poche informazioni e dichiarazioni ufficiali arrivano attraverso WhatsApp. Non ci sono informazioni sicure e comunicazioni ufficiali su come si stanno svolgendo i negoziati, ma arrivano alcune indicazioni: i primi incontri trilaterali con i rappresentanti di più alto livello sarebbero stati seguiti da colloqui fra specialisti e “squadre tecniche”. Il tutto è durato un paio d’ore, poi c’è stata un’interruzione per la cena e ora i colloqui dovrebbero essere ripartiti (non ci sono certezze). Quella in cui le delegazioni iraniana e statunitense hanno incontrato separatamente i mediatori pachistani. Il vicepresidente americano JD Vance non ha un programma ufficiale, quindi non è chiaro quanto resterà in Pakistan, e dove attualmente si trova. La situazione in Medio Oriente rimane incandescente, con la speranza di una soluzione pacifica che si scontra con la complessità degli interessi in gioco e la persistenza della violenza





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