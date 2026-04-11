Negoziati Stati Uniti-Iran: Proseguono a Islamabad in un'atmosfera di Incertenza

I colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran proseguono a Islamabad, in un clima di incertezza e a poche ore dall'inizio del cessate il fuoco. Le trattative si concentrano su punti critici come lo Stretto di Hormuz e la guerra in Medio Oriente, mentre crescono le tensioni regionali.

I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono anche in serata, dopo i primi colloqui diretti nel pomeriggio. Nonostante l'importanza storica di questi incontri, non emergono indicazioni chiare sull'andamento delle trattative. I negoziati, iniziati circa 12 ore fa a Islamabad, Pakistan, rappresentano il primo confronto diretto dalla rivoluzione iraniana del 1979.

Entrambe le nazioni si presentano al tavolo negoziale con posizioni complesse da conciliare, a soli tre giorni dall'inizio del cessate il fuoco e dopo 43 giorni di conflitto in Medio Oriente. La situazione è resa ancora più delicata dalle recenti divergenze sullo Stretto di Hormuz. L'Iran, attraverso un portavoce militare, ha negato che navi statunitensi abbiano attraversato lo stretto, contrariamente a quanto affermato dal comando centrale dell'esercito americano. Gli Stati Uniti, dal canto loro, sostengono di aver compiuto operazioni preliminari per la rimozione delle mine nello stretto, mirate a ripristinare la normale navigazione. L'Iran, invece, intende mantenere il controllo dello stretto e imporre un pedaggio alle navi in transito, un punto cruciale che sembra bloccare i progressi negoziali. \La controversia sullo Stretto di Hormuz aggiunge un ulteriore elemento di tensione. Per settimane, l'ipotesi di mine iraniane nello stretto è stata oggetto di speculazioni e timori. L'esercito statunitense ha distrutto navi potenzialmente utilizzabili per la posa di mine, ma ora afferma di aver avviato operazioni preliminari di sminamento, confermando indirettamente la presenza di mine. Questo scenario si inserisce in un contesto più ampio di conflitto marittimo, con attacchi diretti alle navi e tentativi di minare lo stretto, azioni che potrebbero avere conseguenze devastanti per la regione e l'economia globale. In questo contesto, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato un discorso televisivo nel quale ha dichiarato che Israele ha “ancora cose da fare in Iran”, pur rivendicando “risultati storici” ottenuti durante il conflitto. Questa dichiarazione arriva in un momento di crescenti critiche interne sull'efficacia e l'opportunità degli attacchi. Intanto, a Tel Aviv, migliaia di persone hanno partecipato a una protesta contro la “guerra eterna”, dopo che le restrizioni sulle manifestazioni sono state revocate. I manifestanti chiedono la fine delle guerre intraprese dal governo Netanyahu, sostenendo che queste azioni non contribuiscono alla sicurezza. \Nel frattempo, l'atmosfera a Islamabad è carica di attesa e incertezza. I mediatori pakistani stanno cercando di ottenere il consenso delle due delegazioni per proseguire i negoziati anche il giorno successivo. I media statunitensi segnalano l'assenza di un programma ufficiale per il vicepresidente JD Vance, sollevando interrogativi sulla sua permanenza in Pakistan. I giornalisti, sia statunitensi che iraniani, sono confinati in una lussuosa sala stampa allestita a breve distanza dall'Hotel Serena, sede dei negoziati. In questa struttura, i giornalisti hanno a disposizione un ricco buffet, definito “da matrimonio”, diverse qualità di caffè con lo slogan “Preparato per la pace”, una connessione internet veloce, ma scarse informazioni e limitata libertà di movimento. Le comunicazioni ufficiali provengono principalmente tramite WhatsApp. I primi incontri trilaterali, con i rappresentanti di alto livello, sarebbero stati seguiti da colloqui tra specialisti e “squadre tecniche”. Dopo una breve interruzione per la cena, i colloqui dovrebbero essere ripresi, ma non ci sono certezze. Il Ministero della Sanità libanese riporta un bilancio di 2.020 morti dall'inizio del conflitto, di cui 97 solo nella giornata odierna, a seguito dei continui attacchi israeliani, soprattutto nel sud del paese. I feriti sono 6.436. Fra le vittime, ci sono 248 donne, 165 bambini e 85 membri del personale medico. Le squadre di soccorso continuano la ricerca dei dispersi sotto le macerie a Beirut





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