Negoziati USA-Iran: Verso un Accordo Storico per la Pace e il Nucleare

Gli Stati Uniti e l'Iran sono vicini a un accordo di massima per porre fine alle ostilità, rimuovere le sanzioni e limitare l'arricchimento nucleare, nonostante permangano forti divergenze sui tempi e sulle modalità.

Gli Stati Uniti e l' Iran si trovano in una fase cruciale dei loro rapporti diplomatici, avvicinandosi a quella che potrebbe essere una svolta storica attraverso un accordo quadro basato su quattordici punti fondamentali.

Secondo le recenti indiscrezioni riportate da fonti autorevoli come Axios, le due nazioni starebbero discutendo un memorandum di una sola pagina che, pur non essendo ancora definitivo, rappresenterebbe il punto di massima vicinanza raggiunto finora tra Washington e Teheran. Questo documento di massima avrebbe l'obiettivo primario di dichiarare ufficialmente la fine dello stato di guerra, innescando così un periodo di trenta giorni dedicato a negoziazioni più approfondite, che potrebbero svolgersi in Pakistan o a Ginevra.

In questo lasso di tempo, le parti dovrebbero definire un piano dettagliato per la riapertura progressiva dello Stretto di Hormuz, un elemento vitale per l'economia globale e per il commercio di idrocarburi, oltre a stabilire limiti rigorosi al programma nucleare iraniano in cambio della rimozione delle sanzioni economiche imposte dagli americani. L'accordo implicherebbe l'accettazione da parte dell'Iran di una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti si impegnerebbero a sbloccare miliardi di dollari in fondi iraniani precedentemente congelati.

Tuttavia, il percorso verso la firma definitiva è costellato di ostacoli significativi e divergenze profonde, come evidenziato anche dal New York Post. Il nodo centrale rimane l'arricchimento dell'uranio, un tema su cui le posizioni sono ancora distanti. Mentre l'amministrazione statunitense ha richiesto una moratoria di vent'anni, l'Iran ha proposto un periodo molto più breve, pari a cinque anni.

Esiste la possibilità di un compromesso che fissi la sospensione tra i dodici e i quindici anni, ma Trump ha espresso forte opposizione all'idea che l'Iran possa tornare a arricchire l'uranio al livello del 3,67 percento, destinato a usi civili, una volta terminata la moratoria. Un altro punto di scontro riguarda le riserve di uranio arricchito al 60 percento, sepolte a seguito dei bombardamenti americani del giugno 2025.

Trump ha dichiarato con fermezza che tale materiale dovrà essere trasferito negli Stati Uniti, respingendo la proposta di Vladimir Putin di spostare le riserve in Russia, un'opzione che era stata invece prevista nel precedente accordo Jcpoa firmato durante l'era Obama. Sul piano militare e operativo, la situazione resta estremamente instabile e carica di tensione.

Se da un lato il presidente Trump ha temporaneamente sospeso la missione denominata Project Freedom nello Stretto di Hormuz, citando i progressi nei colloqui, dall'altro i segnali provenienti dal campo rimangono allarmanti. Recentemente, un jet americano ha aperto il fuoco contro una petroliera iraniana nel Golfo di Oman, danneggiandone il timone per una presunta violazione del blocco navale.

Parallelamente, a Teheran le reazioni sono contrastanti: mentre alcuni funzionari definiscono la proposta americana come una semplice lista di desideri, lo speaker del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf non esclude la possibilità di nuovi attacchi, descrivendo l'attuale situazione come una nuova fase della guerra economica. Trump, attraverso il suo social Truth, ha lanciato un ultimatum chiaro: se l'Iran non accetterà i termini concordati, l'operazione Furia Epica non solo non terminerà, ma i bombardamenti diventeranno ancora più intensi di quanto visto in precedenza.

Il confronto tra questa possibile nuova intesa e il precedente Jcpoa mette in luce la diversa filosofia negoziale di Trump. Laddove l'accordo di Obama prevedeva una riduzione dell'arricchimento per quindici anni, lasciando all'Iran la possibilità di rivendicare il proprio diritto al nucleare civile, l'attuale strategia mira a una sospensione totale e assoluta per un decennio o più.

Questa rigidità riflette la volontà di Trump di garantire che l'Iran non possa mai sviluppare un'arma nucleare, una posizione che rimane incrollabile nonostante le pressioni internazionali o le sollecitazioni diplomatiche, incluse quelle di natura religiosa o umanitaria. L'incertezza rimane alta e, nonostante l'ottimismo cauto del presidente americano, che spera di chiudere la questione prima della sua visita in Cina, il rischio di un fallimento diplomatico che porti a un'escalation militare senza precedenti resta concreto e imminente





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