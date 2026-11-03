Negoziazioni USA Iran: Punti fermi e condizioni di Teheran

Iran e Stati Uniti restano lontani da un accordo. Teheran pone condizioni precise per la riapertura dello Stretto di Hormuz dopo gli attacchi a Qeshm e le elezioni USA.

I negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti per porre fine al conflitto in corso risultano attualmente bloccati, con entrambe le parti che mantengono posizioni distanti e intransigenti. Un alto funzionario iraniano ha confermato a Reuters martedì 3 novembre che non vi è alcuna scadenza imminente per lo scambio di messaggi attraverso i mediatori o la revisione delle risposte reciproche. La situazione rimane tesa anche dopo i recenti attacchi aerei statunitensi sull'isola di Qeshm e il contesto delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, che hanno influenzato la percezione pubblica del conflitto.

Situazione operativa e attacchi aerei

La notte precedente, gli Stati Uniti hanno condotto operazioni di fuoco "difensive" contro l'isola iraniana di Qeshm, colpendo missili terra-aria utilizzati contro le risorse statunitensi. Un funzionario statunitense ha dichiarato che questi attacchi sembrano limitati e non segnalano un ritorno a operazioni di combattimento su larga scala. Questa azione militare si inserisce in un contesto di crescente tensione, dove la percezione del conflitto ha giocato un ruolo significativo nelle preferenze degli elettori americani durante le elezioni di martedì 1 novembre.

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Posizioni di Donald Trump e degli Stati Uniti

Il presidente Donald Trump ha espresso una posizione ambivalente, rifiutando di escludere una ripresa delle operazioni da combattimento statunitensi dopo le elezioni di medio termine. In un'intervista con Fox News Channel, Trump ha dichiarato che non ha intenzione di "uccidere molta gente", ma ha aggiunto: "Se dobbiamo farlo, dovremo farlo". Questa dichiarazione è stata fatta mentre gli americani votavano in elezioni pivotali in cui la guerra contro l'Iran è stata un fattore chiave. In un'altra conversazione con il Financial Times, Trump ha suggerito di essere soddisfatto dello stato dell'impasse, affermando di ottenere tutto ciò che vogliono.

Trump ha anche confermato che i negoziati indiretti con l'Iran sulle scorte di uranio arricchito sono in corso, dichiarando: "Stiamo avendo discussioni, e vedremo come andrà a finire". Ha inoltre respinto gli indizi del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riguardo a un possibile attacco nella stessa settimana, affermando: "Siamo pronti, siamo bloccati e carichi se dobbiamo andare, ma potrebbe non essercene ragione". Inoltre, Trump ha annunciato un accordo con Netanyahu per interrompere i fondi annuali da 4 miliardi di dollari a Israele dopo quest'anno, pur mantenendo le vendite di armi.

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Condizioni di Teheran e il ruolo del Qatar

Da parte iraniana, le condizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz sono state chiarite in modo esplicito. Un alto funzionario ha dichiarato a Reuters che le condizioni di Teheran devono essere soddisfatte se gli Stati Uniti vogliono riaprire lo Stretto. Queste richieste includono l'abolizione delle sanzioni petrolifere, la fine del blocco navale statunitense e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale iraniano, ha aggiunto che la risposta degli Stati Uniti alle richieste iraniane "non era convincente", esortando Washington ad affrontare e agire sulle sette condizioni iraniane.

I mediai del Qatar hanno svolto un ruolo cruciale, con il ministero degli esteri che ha confermato che Stati Uniti e Iran stanno esaminando le proposte presentate dai mediatori. Il portavoce Majed al-Ansari ha dichiarato che ci sono intensi sforzi regionali congiunti per evitare un'escalation, esprimendo speranza che un accordo possa ancora essere raggiunto per preparare il terreno per negoziati futuri. La squadra del Qatar che ha viaggiato a Teheran lunedì sera è tornata a Doha, ma i colloqui continuano.

Impatto geopolitico e prossimi passi

>I prezzi del petrolio sono scesi nei primi scambi mercoledì, poiché gli investitori attendevano i risultati delle elezioni di medio termine e il loro potenziale impatto sui colloqui di pace. Nonostante i dati industriali abbiano mostrato un calo inaspettato delle scorte di greggio statunitense la settimana precedente, l'incertezza politica ha dominato i mercati. L'attenzione è ora concentrata sul feedback previsto da Washington e Teheran entro le prossime 36 ore, secondo un funzionario informato sui colloqui.

L'attenzione si sposta ora sulla capacità di Washington di soddisfare le richieste di Teheran. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, ha affermato che la palla è nel campo di Washington dopo una "risposta forte e razionale" da parte di Teheran. La situazione rimane fluida, con la diplomazia che cerca di evitare un'ulteriore escalation regionale in un momento di significativa incertezza politica internazionale e tensioni militari persistenti nel Golfo Persico.