Nei panni della gieffina, le rivelazioni sul rapporto con Lillirottura con la sorella

La gieffina Francesca Manzini ha rivelato le ultime accuse mosse dalla sorella Lilli nei confronti di lei, dopo che quest'ultima si era definita la professionista nella settimana precedente, durante la puntata del venerdì del programma del GF Vip.

continua a far discutere, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni sul doppia professionista. Un legame particolare che la concorrente aveva già definito nelle prime settimane del reality e che ora è tornato al centro dell'attenzione dopo una sorpresa organizzata durante la puntata del venerdì.

Durante la diretta, Ilary Blasi ha annunciato a Francescabattuta che non è passata inosservata: 'Ok, mi ha querelato?

' Nel filmato, Lilli ha invece espresso affetto e stima nei confronti della sorella, spiegando di seguirla con orgoglio nonostante la distanza tra loro. Una situazione che ha lasciato perplessi alcuni concorrenti della Casa. Tra questi Francesca. Todaro ha ammesso di aver percepito male quella frase, pensando fosse soltanto ironia, mentre Biancardi ha sottolineato come il gesto della sorella fosse tutt’altro che ostile.

La risposta della Manzini, però, ha aumentato il mistero: Francesca Manzini: le rivelazioni sul rapporto con Lillirottura con la sorella.

'Lo so io perché penso che potrebbe querelarmi davvero, ma non ne parlerò', ha dichiarato davanti agli altri concorrenti. Secondo quanto raccontato dalla gieffina, Francesca ha spiegato che la sorella avrebbe più volte cercato di riavvicinarsi per poi allontanarsi nuovamente. Aveva raccontato in precedenza durante la puntata. Parole che hanno acceso il dibattito anche fuori dalla Casa, soprattutto perché, almeno per ora, Lilli non ha replicato pubblicamente alle nuove dichiarazioni della sorella





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