Il poster ufficiale di Nella Gioia e Nel Dolore anticipa l'uscita in sala il 17 dicembre. Conosci il ricco cast e la trama del nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Il nuovo film di Ferzan Ozpetek, intitolato Nella Gioia e Nel Dolore, è pronto a conquistare il grande schermo. Vision Distribution ha annunciato ufficialmente che la pellicola arriverà nei cinema italiani il 17 dicembre prossimo. L'evento cinematografico è stato accompagnato dalla presentazione del poster ufficiale, che ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico e della critica specializzata.

Un Cast Corale Ricco di Grandi Nomi

La pellicola presenta un cast straordinariamente ampio e prestigioso, che include nomi di spicco del cinema italiano e internazionale. La produzione vede la partecipazione di Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Geppi Cucciari, Milena Vukotic e Amanda Lear. Il cast è ulteriormente arricchito da Miguel Angel Silvestre, Mara Venier, Carmine Recano, Alvise Rigo, Erik Tonelli, Marco Aceti e Franco Ciotoli.

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La narrazione non si limita a queste voci principali, includendo anche Milena Mancini, Giselda Volodi, Loredana Cannata, Liliana Bottone, Lorenzo Franzin, Andrea Ai Luigi. Questa corale di interpreti garantisce una profondità emotiva e una varietà di dinamiche relazionali che sono il marchio di fabbrica delle opere del regista turco-italiano, promettendo un'esperienza visiva ed emotiva completa per gli spettatori.

La Trama: La Diva Adriana Parigi

La storia è incentrata sulla protagonista Adriana Parigi, una celebre diva del cinema che gode di grande fama sia nel pubblico che nell'ambiente privato. La character study esplora le complessità della sua vita interiore, rivelando una donna circondata da un gruppo di amici con cui condivide un legame profondo e inossidabile. La sua esistenza è segnata da un matrimonio che, col passare del tempo, si è trasformato in qualcosa di diverso, perdendo l'intensità iniziale ma guadagnando una nuova forma di complicità.

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Al centro della narrazione si trova anche un amore nascosto, sfuggente ma estremamente passionale, che Adriana non ha mai potuto vivere appieno o in modo autentico. Mentre la sua carriera professionale tocca l'apice del successo, la sua vita emotiva diventa sempre più intensa e turbolenta. Questa tensione porta Adriana a sgretolarsi lentamente, costringendola a fare i conti con la propria identità e con le verità che aveva finora evitato di affrontare.

Scrittori e Produzione del Film

Il soggetto è stato scritto dal regista Ferzan Ozpetek insieme a Carlotta Corradi e Elisa Casseri, creando una sceneggiatura che esplora i temi della memoria, del tempo e dell'accettazione. La produzione del film è un'opera collettiva realizzata da Marco Belardi Production, Faros Film, A1 Picture e Vision Distribution. La pellicola è stata prodotta in collaborazione con Sky, garantendo risorse tecniche elevate e una distribuzione capillare sui principali circuiti cinematografici nazionali.

Il titolo Nella Gioia e Nel Dolore rappresenta una promessa e, contemporaneamente, una rivoluzione narratica. Si configura come una corsa contro il tempo, un tentativo disperato di fermarlo e di rendere eterno anche un solo attimo di vita. La narrazione suggerisce che la vita può stravolgere ogni aspetto dell'esistenza di una persona, ma non ha il potere di cancellare ciò che conta veramente: le persone care, i legami affettivi consolidati e l'amore vero.

Conseguenze e Prossimi Passi per il Pubblico

Con l'uscita fissata per il 17 dicembre, il film si propone di offrire uno spettacolo di grande impatto emotivo per il pubblico italiano. Le immagini del poster ufficiale e le dichiarazioni della produzione suggeriscono che l'opera sarà un evento significativo per la stagione invernale del cinema. Gli spettatori potranno vedere come i personaggi, tra cui la stessa Adriana, affrontano il confronto con se stessi e con le persone che li circondano.

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La scelta della data di uscita coincide con il periodo natalizio, tradizionalmente riservato alle produzioni di qualità e alle pellicole che cercano di stimolare la riflessione. Vision Distribution si impegna a garantire la massima visibilità alla pellicola, sfruttando la popolarità del regista e la star power del cast. Questo lancio rappresenta un momento cruciale per confermare la continuità del successo commerciale e critico che Ferzan Ozpetek ha costruito negli anni precedenti con le sue opere.