Neo mamma si laurea da remoto in ospedale 48 ore dopo il parto

Diana Cariolo, 26 anni, ha discusso la tesi di laurea online dalla stanza d'ospedale due giorni dopo aver dato alla luce il figlio Thomas, grazie alla collaborazione del personale sanitario di Messina.

Diana Cariolo , 26 anni, è diventata mamma e neo laureata in 48 ore. Il parto, avvenuto in un ospedale di Messina, è stato inaspettato: il piccolo Thomas ha deciso di venire al mondo prima del previsto, stravolgendo i piani della madre.

Diana, che stava per completare il suo percorso di laurea, pensava di poter conseguire il titolo prima della nascita del bambino, ma il destino ha voluto diversamente. Grazie alla sensibilità e alla collaborazione dello staff ospedaliero, è riuscita a partecipare alla discussione della tesi da remoto, direttamente dalla sua stanza d'ospedale, a soli due giorni dal parto.

La giovane madre ha espresso profonda gratitudine verso l'ospedale: Ringrazio l'ospedale per la sensibilità dimostrata e per avermi agevolata, anche sul piano logistico, per completare il mio percorso. L'evento è stato accolto con gioia anche dalla direzione sanitaria: È una gioia sapere che il nostro ospedale è stato scenario di un momento doppiamente felice che, di certo, resterà impresso nella memoria di questa famiglia, ha commentato un portavoce.

La notizia ha suscitato commozione e ammirazione sui social, dove molti hanno elogiato la determinazione di Diana e la professionalità dell'equipe medica che ha reso possibile questo traguardo. La doppia vittoria, la nascita di Thomas e la laurea, rappresenta un esempio di come la volontà e il supporto adeguato possano superare qualsiasi imprevisto. Diana, ora, può guardare al futuro con due titoli in più: quello di mamma e quello di dottoressa





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