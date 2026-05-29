Neonata di sei mesi muore dopo violenza sessuale: la madre era sotto effetto di sostanze stupefacenti

La morte della piccola Mia Kathalaya è stata definita 'dolorosa, indigna e costituisce una grave violazione dei diritti dell'infanzia'. L'episodio deve essere indagato con la massima diligenza da parte delle autorità competenti.

Una neonata di sei mesi è morta dopo essere stata vittima di una violenza sessuale . La madre, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha portato la piccola Mia in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarla.

Il Difensore civico ha chiesto giustizia e un'indagine 'con la massima diligenza' sul caso. La morte della piccola Mia Kathalaya è stata definita 'dolorosa, indigna e costituisce una grave violazione dei diritti dell'infanzia'. L'episodio deve essere indagato con la massima diligenza da parte delle autorità competenti, ha sottolineato il Difensore civico. La piccola è arrivata in ospedale con la madre, risultata sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Le indagini si stanno concentrando su un uomo che aveva vissuto di recente con la madre della piccola. La donna si era trasferita qualche settimana fa dalla casa dei parenti in un'altra abitazione dove viveva con quest'uomo, una situazione che ora è al vaglio delle autorità giudiziarie e dei servizi sociali per la tutela dei minori.

Nel frattempo gli investigatori continuano a interrogare i familiari e le persone a lei vicine per ricostruire gli ultimi spostamenti della minore prima del suo ricovero in ospedale





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