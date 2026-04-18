Neonati morti in ospedale: Serratia marcescens sotto esame. Claudia Conte smentisce accuse tramite legale.

La morte di due neonati prematuri all'Ospedale San Maurizio, sospettata essere causata dal batterio Serratia marcescens, entra nella fase cruciale dell'incidente probatorio. Parallelamente, la giornalista Claudia Conte, tramite il suo avvocato, smentisce categoricamente ogni accusa di illeciti o favoritismi legati alla sua carriera, annunciando azioni legali contro la diffamazione.

L'ipotesi sulla morte di due neonati prematuri nel reparto di terapia intensiva neonatale dell' Ospedale San Maurizio è che i piccoli siano stati uccisi dal batterio Serratia marcescens. L'udienza, fissata per il 4 maggio, rappresenta un passaggio cruciale per la ricostruzione delle cause dei decessi, dopo l'accoglimento della richiesta avanzata dagli indagati, tra cui medici e personale sanitario dell'Azienda sanitaria altoatesina.

I due neonati erano deceduti a distanza di poche ore, il 12 e il 13 agosto 2025, a causa di un'infezione causata dal batterio che aveva colpito il reparto. Le indagini hanno preso in considerazione diverse possibili fonti di contaminazione, inclusi dispositivi medici e materiali di uso quotidiano, con ipotesi che avevano chiamato in causa anche una possibile diffusione interna difficile da controllare. L'incidente probatorio servirà ora a cristallizzare le dinamiche del contagio e le eventuali responsabilità, affidando a periti terzi l'analisi degli eventi. Si tratta di un momento decisivo in un'inchiesta complessa, in cui la corretta ricostruzione delle cause è fondamentale per distinguere tra responsabilità e circostanze avverse. Nel frattempo, le famiglie dei neonati attendono ancora il nullaosta per la sepoltura. Parallelamente, una vicenda diversa ma altrettanto sotto i riflettori riguarda Claudia Conte, che attraverso il suo legale, l'avvocato Domenico Forgione, smentisce categoricamente ogni addebito di illegalità, favoritismi o ricatti. La giornalista, bersagliata da un intenso scrutinio mediatico a seguito del suo rapporto con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha scelto il silenzio, affidandosi alla giustizia per tutelare la sua persona e la sua carriera. La lettera del suo legale chiarisce che la dott.ssa Conte non rilascerà dichiarazioni sulla sua vita privata, né intende scrivere libri scandalistici con rivelazioni choc. L'avvocato Forgione annuncia azioni legali contro chiunque abbia diffuso notizie diffamatorie sulla carriera e gli incarichi della sua assistita, sottolineando come ogni incarico ricevuto sia stato frutto di una scelta autonoma basata sui suoi meriti e senza alcun condizionamento illecito da parte di esponenti di governo o di terzi. Le indagini sulla sua carriera hanno sempre confermato la sua autonomia professionale e la diversità dei suoi committenti, senza mai far emergere alcun illecito o favoritismi





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