Neonato abbandonato chiesa Roma San Gregorio Magno 6 novembre 2026

Un neonato è stato ritrovato venerdì 6 novembre 2026 nella chiesa di San Gregorio Magno a Roma. Le indagini procedono con le telecamere di sicurezza per identificare l'autore.

Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 16.30 circa, un drammatico reperto ha sorpreso i fedeli nella chiesa di San Gregorio Magno, situata in piazza Certaldo nel cuore di Roma. Un parrocchiano ha notato un semplice sacchetto della spesa nascosto sotto il grande crocifisso posto nell'aula liturgica. All'interno del contenitore era stato deposto un neonato, appena nato, in condizioni di vulnerabilità estrema. La scoperta ha scatenato immediatamente un'azione di soccorso coordinata dalle autorità competenti.

Intervento immediato forze dell'ordine e sanitari

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti con tempestività i Carabinieri della Stazione di Villa Bonelli, affiancati dal Nucleo Radiomobile della Capitale. La priorità assoluta è stata la salvaguardia della vita del bambino, affidata alle squadre mediche dell'Ares 118 e all'ambulanza del Cto (Centro Operativo Territoriale). Il piccolo è stato immediatamente assunto in custodia sanitaria per una valutazione delle sue condizioni fisiche iniziali, garantendo la massima assistenza possibile nelle prime ore critiche.

Also read Gli scugnizzi di Napoli, l’artista francese e lo spumante: lo strano incontro che riscatta la Sanità

La squadra medica a prestare le prime cure è stata composta dal dottor Manuele Berlanda, insieme alle infermiere Erika Gioia e Claudia Di Carlo e all'autista Antonio Fusco. L'equipaggio ha verificato le vitalità del neonato e ha deciso il trasferimento urgente per approfondimenti specialistici. L'intervento tempestivo dei sanitari ha permesso di stabilizzare il piccolo, dimostrando l'efficacia della rete di emergenza romana.

Stato di salute e identificazione temporale

Nonostante l'abbandono, il piccolo si trova attualmente in buone condizioni di salute e non corre pericoli di vita immediati. È stato trasportato dall'ambulanza dell'Ares 118 verso l'Ospedale San Camillo-Forlanini, dove ha ricevuto gli accertamenti medici necessari per garantire il suo benessere. Le prime valutazioni cliniche suggeriscono che il neonato sarebbe venuto alla luce da circa ventiquattro a quarantotto ore precedentemente al ritrovamento.

Advertisement

L'età stimata del bambino è fondamentale per le indagini, in quanto permette di restringere il campo temporale dell'abbandono. I medici ospedalieri continueranno a monitorare le sue condizioni per esclusione di qualsiasi trauma o patologia congenita non rilevata. La stabilità attuale del paziente è una notizia rassicurante che allevia la preoccupazione pubblica scatenata dalla notizia.

Indagine e ricostruzioni dai video di sicurezza

Le prime indagine rivelano che i filmati di videosorveglianza interni alla chiesa hanno catturato momenti cruciali prima del ritrovamento. Le riprese mostrano una persona incappucciata, di probabile sesso femminile, che con cautela depone il sacchetto contenente il neonato sotto il crocifisso. L'individuo è quindi scomparso rapidamente dalla telecamera dopo aver lasciato il piccolo nella sacra abitazione.

Gli inquirenti stanno analizzando con meticolosità le immagini delle telecamere di sorveglianza ubicate anche nella zona circostante la piazza Certaldo. L'obiettivo è identificare l'individuo incappucciato e ricostruire la sua traiettoria di fuga. La collaborazione tra i Carabinieri e la polizia locale è essenziale per incrociare i dati e trovare l'autore dell'atto di abbandono.

Prospettive future e coinvolgimento dei servizi sociali

Oltre all'aspetto penale, ci si occuperà anche del futuro immediato del bambino e del supporto alla madre biologica. I servizi sociali saranno coinvolti per gestire l'assistenza al minore e per cercare la famiglia o i genitori naturali, nel rispetto delle normative vigenti. La comunità romana resta allerta per qualsiasi suggerimento o informazione utile alle forze dell'ordine.

Advertisement

Le autorità hanno ribadito la disponibilità a ricevere qualsiasi testimonianza che possa illuminare le circostanze precise dell'abbandono. La trasparenza sulle indagini è fondamentale per garantire giustizia e chiusura del caso. Si attendono sviluppi ufficiali dai Carabinieri di Villa Bonelli nei prossimi giorni.