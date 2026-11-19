Indagini in corso a Bergamo per la morte di un neonato dopo il parto. Famiglia sotto accusa per omicidio colposo dopo la scoperta del corpo senza vita.

Una tragica vicenda sta scuotendo la comunità locale nella notte tra il venerdì 13 e il sabato 14 novembre scorso in un'abitazione situata in un comune dell' Alto Sebino, provincia di Bergamo. L'evento ha avuto luogo immediatamente dopo il parto di una madre quindicenne, dalla cui morte è scaturita una complessa inchiesta giudiziaria e medica legale.

Il corpo senza vita della neonata è stato trovato in casa dalla famiglia dopo che la ragazza ha riportato diversi malori. Questa scoperta ha portato i carabinieri ad intervenire tempestivamente, avviando un'indagine approfondita per stabilire le circostanze precise della morte del bambino appena nato.

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Dettagli Autoptica e Diagnosi Medica

L'esame autoptico è stato eseguito presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal medico legale Luca Tajana. Le risultanze preliminari hanno confermato che non sono stati rilevati segni di trauma fisico sul corpicino della neonata, un dato fondamentale per escludere aggressioni dirette.

Non è stato possibile stabilire con esattezza per quanto tempo la piccola sia rimasta in vita dopo la nascita, anche se le evidenze suggerirebbero un intervallo di tempo molto breve. Sono necessari ulteriori accertamenti medico-legali per chiarire con precisione scientifica le cause del decesso e collegarle agli eventi immediatamente successivi al parto.

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Posizione delle Parti e Testimonianze

La giovane madre, studentessa delle superiori, avrebbe condotto una vita apparentemente normale fino al giorno precedente al parto, partecipando persino alle lezioni di educazione fisica senza mostrare problemi di salute evidenti. I primi dolori, come riferito, sarebbero comparsi giovedì 12 novembre, segnando l'inizio di un ciclo di eventi in rapida successione.

Nella notte tra venerdì e sabato, mentre si trovava in bagno, la ragazza avrebbe accusato diversi malori, svenendo e perdendo molto sangue. In quel frangente, avrebbe chiesto aiuto alla sua famiglia. I genitori, accorsi subito in casa dopo la richiesta, hanno trovato la figlia insieme al corpo senza vita della neonata, rimanendo profondamente scioccati dall'accaduto.

Indagine Giudiziaria e Responsabilità

I genitori, sotto shock, hanno accompagnato la minorenne in ospedale, lasciando temporaneamente in casa il corpo della neonata che ritenevano già privo di vita. I medici, accortisi della gravità della situazione e trovando il corpo del bambino, hanno immediatamente allertato i carabinieri, facendo scattare le procedure investigative previste.

La procura di Bergamo e quella per i minorenni di Brescia hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Al momento, nel registro degli indagati risultano iscritti la ragazza, i suoi genitori e il fratello maggiorenne. Questa iscrizione costituisce un atto necessario per consentire agli inquirenti di effettuare tutti gli accertamenti del caso.

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Una circostanza chiave emersa dalle verifiche riguarda la possibilità che gli inquirenti non si siano accorti della gravidanza. Tale circostanza sarebbe compatibile con un test di gravidanza risultato negativo a ottobre, documento che è stato sequestrato dai carabinieri nell'abitazione. Sono attualmente in corso verifiche per accertare con certezza che lo stick sia stato effettivamente utilizzato dalla ragazza.