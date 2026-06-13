Neonato intossicato dalle tisane dei genitori: ricovero in terapia intensiva a Reggio Emilia

Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale a Reggio Emilia dopo aver assunto tisane preparate dai genitori per farlo rilassare. L'intossicazione causata da alcaloidi tropanici presenti nelle erbe ha provocato sintomi neurologici gravi, insufficienza respiratoria e coma. Il piccolo è fortunatamente guarito grazie a un tempestivo intervento medico. Il caso evidenzia i rischi legati alla somministrazione di prodotti non verificati ai neonati.

Un neonato di soli 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia a seguito di un'intossicazione causata dalle tisane somministrate dai genitori con l'intento di farlo rilassare.

Il piccolo, nato sano e di origini asiatiche, era stato portato al pronto soccorso pediatrico perché presentava una scarsa reattività, un significativo calo di peso e il rifiuto dell'alimentazione. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, evolvendo verso un'insufficienza respiratoria progressiva che ha portato fino al coma. All'arrivo in ospedale, il neonato è stato immediatamente intubato e collegato a un ventilatore meccanico. I medici, dopo aver escluso le principali patologie neonatali, sono rimasti insospettiti dall'atipicità dei sintomi, in particolare quelli neurologici.

Superando le barriere linguistiche con i genitori, hanno scoperto che il bambino aveva assunto una tisana preparata con erbe provenienti dalla zona d'origine della famiglia. Le analisi hanno individuato la presenza di alcaloidi tropanici, sostanze capaci di indurre una profonda depressione del sistema nervoso centrale.

L'intervento precoce e tempestivo dell'equipe medica, guidata dal direttore della neonatologia e terapia intensiva neonatale Giancarlo Gargano, ha permesso una stabilizzazione rapida e un recupero completo del piccolo, che è stato dimesso in buone condizioni dopo alcuni giorni. Il caso however serve da monito per tutti i genitori: è assolutamente astenersi dal somministrare ai neonati prodotti non sicuri e senza prescrizione medica.

L'ingestione di alimenti di dubbia provenienza, tossici o potenzialmente tali, può comportare esiti gravissimi e talora fatali, anche se in questa circostanza fortunatamente l'esito è stato favorevole





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