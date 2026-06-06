Neonato palestinese ucciso da colpo dell'esercito israeliano a Hebron: la famiglia nega ogni "errore"

Sam Fahd Abu Haikal, sette mesi, è stato ucciso da un colpo sparato da soldati israeliani vicino a Hebron; i genitori feriti hanno rifiutato le scuse e chiedono chiarezza, mentre l'esercito dichiara in corso una revisione dell'incidente.

Sabato scorso la famiglia di Sam Fahd Abu Haikal ha dovuto affrontare un lutto straziante nella Cisgiordania occupata da Israele. Il neonato di sette mesi, avvolto in un sudario bianco e sotto una bandiera palestinese, è stato seppellito a Hebron dopo le preghiere funebri tenute in una moschea locale.

Il giorno prima, mentre percorreva in auto la zona di Tel Rumeida a sud della città, il bambino è stato ucciso da un proiettile sparato dall'esercito israeliano; i genitori, Fahd e sua moglie, sono rimasti gravemente feriti. Il dolore della famiglia è stato accompagnato da una ferma determinazione a non accettare alcuna scusa.

"Quello che ci è successo non è una questione di scuse, non è stato un errore", ha dichiarato il padre, Fahd, in un'intervista. "Dire che è stato un tiro accidentale, che non sapevate chi fossimo o che il proiettile è volato per caso è una furberia. Non c'è alcun "per errore" in questo caso".

L'uomo ha narrato dettagliatamente l'accaduto: la loro auto si era fermata dopo aver avvistato i soldati israeliani nella zona, e a pochi metri di distanza un soldato ha iniziato a sparare. Il proiettile ha perforato il parabrezza, ha attraversato il braccio di Fahd e ha colpito il figlio alla testa, mentre la moglie ha riportato una ferita al volto.

La nonna Firyal ha confermato che l'attacco è avvenuto subito dopo l'arrivo delle forze di occupazione, sottolineando la violenza improvvisa e non provocata





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