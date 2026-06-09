Neri Pozza e 66thand2nd together to promote sports literature

Italian publishers Neri Pozza and 66thand2nd have joined forces to launch a joint publishing initiative that will bring out a series of sports-themed books in paperback format under the 'Beat Bestseller' collection. Starting from June 19, a small 'sports library' dedicated to great stories of sports and its protagonists will be available. The first batch includes titles covering various decades and stories, such as Marco Pantani's rise and fall, the 1976 Davis Cup final, and Paolo Maldini's career. Further titles are scheduled for October. The aim is to reach both sports enthusiasts and general readers, with the books selected for their lasting value and quality storytelling.

Le case editrici Neri Pozza e 66thand2nd hanno avviato una collaborazione editoriale per promuovere la narrativa sportiva in formato tascabile. L'iniziativa, che prende il via il 19 giugno, vedrà la pubblicazione di una serie di opere nella collana Beat Bestseller, con l'obiettivo di creare una piccola biblioteca sportiva dedicata alle grandi storie dello sport e dei suoi protagonisti.

Il direttore editoriale di Neri Pozza, Giovanni Francesio, ha sottolineato l'importanza di ripubblicare in edizione tascabile opere significative che meritano di durare nel tempo e raggiungere un pubblico sempre più ampio.

"Sono libri firmati da autori importanti che raccontano grandi imprese, campioni e squadre che hanno segnato la loro epoca non solo dal punto di vista sportivo", ha dichiarato Francesio, esprimendo apprezzamento per il lavoro di 66thand2nd. Isabella Ferretti, presidente e amministratrice delegata di 66thand2nd, ha ricordato i vent'anni di attività della casa editrice nella costruzione di un catalogo di letteratura sportiva che ha unito appassionati di sport e amanti della lettura.

"Siamo orgogliosi di poter parlare a questo pubblico insieme a Neri Pozza, marchio sinonimo di qualità e durata, attraverso la collana di Tascabili Beat, collezionabili nel tempo", ha affermato Ferretti. La prima tranche di titoli, in uscita il 19 e il 26 giugno, include storie diverse: dall'ascesa e caduta di Marco Pantani raccontata da Marco Pastonesi alla finale di Coppa Davis del 1976 narrata da Dario Cresto-Dina in 'La squadra che sogna', fino al libro su Paolo Maldini.

Altri cinque titoli sono previsti per ottobre, ampliando così l'offerta di questa iniziativa congiunta che mira a consolidare la letteratura sportiva come genere letterario di lungo respiro, capace di appassionare lettori di ogni età e background





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