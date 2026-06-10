Nessun consumo di alcol è sicuro: studio conferma rischi anche per dosi moderate

Uno studio internazionale smentisce l'idea di un consumo moderato di alcol innocuo. Anche piccole quantità aumentano il rischio di morte prematura e malattie gravi, senza alcun effetto protettivo. Ecco i dettagli della ricerca.

Un recente studio condotto dalla Columbia University e dall'Università di Toronto ha dimostrato che non esiste un livello di consumo di alcol considerato sicuro per la salute.

I ricercatori hanno analizzato oltre 7200 articoli scientifici per valutare i rischi di malattie e decessi legati all'alcol, applicando tali dati a grandi dataset sanitari nazionali e utilizzando modelli statistici. I risultati, pubblicati sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs, rivelano che anche un consumo moderato, come due drink al giorno, aumenta significativamente il rischio di morte prematura e disabilità.

Non è stato osservato alcun effetto protettivo dell'alcol, nemmeno a basse dosi: eventuali riduzioni marginali del rischio di ictus o problemi cardiaci sono compensate dall'aumento del rischio di sviluppare tumori (esofageo, orale, mammario) e altre malattie croniche come epatopatie e patologie cardiovascolari. Lo studio, che fornisce le stime più complete finora per la popolazione statunitense, critica le attuali Linee guida dietetiche statunitensi per la mancanza di indicazioni quantitative precise, pur avvertendo che i rischi individuali possono variare in base a genetica, stile di vita e altri fattori.

La ricerca sottolinea la necessità di ulteriori approfondimenti, ad esempio sul legame tra alcol e cancro al pancreas, e conferma una posizione chiara: qualsiasi quantità di alcol comporta un danno alla salute, ribaltando il mito di un consumo moderato benefico





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