Nessy Guerra: arrestato l'ex marito minaccioso, ma la donna resta bloccata in Egitto con la figlia

Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, è stato arrestato in Egitto dopo aver minacciato il console onorario italiano. Intanto, la donna italiana resta condannata per adulterio e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di tre anni.

Il caso di Nessy Guerra , la donna italiana bloccata in Egitto con la figlia di tre anni, continua a suscitare apprensione e indignazione. La vicenda, che si trascina da mesi, ha subito un nuovo capitolo con l'arresto dell'ex marito Tamer Hamouda , denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentata aggressione.

L'uomo, già noto alle autorità italiane per reati come atti persecutori, lesioni personali, furto e truffa, aveva da tempo messo in atto una serie di intimidazioni nei confronti della ex moglie, arrivando a minacciare anche i funzionari dell'ambasciata italiana. Secondo quanto raccontato dalla stessa Guerra sui social, Hamouda si sarebbe recato insieme alla madre presso il resort del console, intimandogli di consegnare del denaro, con la minaccia di fargli sparare alle gambe e ridurlo su una sedia a rotelle.

Episodi che hanno portato all'arresto dell'uomo, segnando un allineamento delle autorità egiziane con la posizione italiana nella condanna di Hamouda. Tuttavia, la situazione di Nessy resta drammatica. Nonostante le minacce subite, la donna è stata condannata a sei mesi di detenzione e lavori forzati in Egitto con l'accusa di adulterio, una sentenza che appare come un'ulteriore vessazione in un contesto già segnato da gravi violazioni dei diritti umani.

A ciò si aggiunge il divieto di espatrio che impedisce a lei e alla piccola di lasciare il paese nordafricano, mentre il padre contende la custodia della bambina, trasformando la vicenda in un doloroso caso di sottrazione internazionale di minore. La rete diplomatica italiana, che ha seguito da vicino la situazione, si trova ora a dover gestire non solo la protezione della connazionale, ma anche la complessa interazione con il sistema giudiziario egiziano, che ha emesso una condanna basata su accuse ritenute infondate dalla famiglia e dai legali di Guerra.

Dietro questa storia si cela un quadro più ampio di violenza di genere e di difficoltà nel garantire giustizia alle vittime in contesti transnazionali. La vicenda di Nessy Guerra evidenzia le fragilità delle donne italiane all'estero, soprattutto quando si trovano in paesi con legislazioni discriminatorie e procedure giudiziarie opache. L'arresto di Hamouda, sebbene positivo, non risolve la questione principale: la liberazione di Nessy e il suo ritorno in Italia con la figlia.

La comunità internazionale è chiamata a vigilare affinché i diritti della donna e della bambina siano rispettati, mentre l'Italia continua a esercitare pressioni diplomatiche per ottenere una soluzione equa. In questo senso, il caso diventa emblematico delle sfide che la protezione consolare deve affrontare in un mondo sempre più interconnesso, ma anche segnato da profonde disparità giuridiche e culturali





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