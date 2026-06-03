Nessy Guerra minaccia il console italiano in Egitto dopo aver divorziato dal marito violento: minacciano le sue gambe

La Guerra ha denunciato le minacce ricevute e ne ha parlato ai funzionari dell'ambasciata egiziana, sottolineando la gravità delle minacce e la necessità di fermarli per la sicurezza pubblica

Nessy Guerra , ex minaccia il console italiano in Egitto: minaccia le sue gambe e finisco sulla sedia a rotelle per adulteri" e sottoposta ad un divieto di espatrio imposto dalle autorità egiziane, impedisce di rientrare in Italia.

"Fino a qualche giorno fa il mio ex si trovava al Cairo, dove ci stava cercando, e si sarebbe poi diretto insieme alla madre a Hurghada presso il resort del console, dove si trova il consolato onorario. I due avrebbero minacciato il console dicendogli che se lui non gli avesse dato i soldi loro gli avrebbero fatto sparare nelle gambe e lo avrebbero fatto finire in sedia a rotelle", ha denunciato la donna, condannata nell'ambito di un procedimento penale per presunto adulterio avviato dal marito Tamer Hamouda.

"Condannata in appello per adulterio in Egitto, ho divorziato dal mio ex perché era un violento. Ora ho paura di perdere la mia bimba di 3 anni





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