Netanyahu affronta la rabbia popolare dopo l'accordo USA-Iran: sfide elettorali in vista delle elezioni autunnali

Il primo ministro israeliano, accusato di fallimenti militari e di cedere alla pressione americana, si prepara a una nuova corsa elettorale dopo l'accordo interinale USA-Iran, con crescenti critiche interne e un mandato d'arresto dell'ICC.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu , soprannominato da molti "il campione della sopravvivenza" per la sua lunga permanenza al vertice del potere, si trova ora ad affrontare una crescente ondata di rabbia popolare dopo l'accordo interinale sospeso tra gli Stati Uniti e l'Iran.

Il nuovo patto, negoziato dal presidente americano Donald Trump, ha posto fine alle ostilità in Iran e Libano prima che Israele potesse realizzare i propri obiettivi strategici, lasciando Netanyahu in una posizione di vulnerabilità politica. Già indebolito da accuse di corruzione, controversie interne e critiche per le falle di sicurezza emerse durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, l'ex premier dovrà ora difendere la propria gestione dei conflitti e il legame con gli Stati Uniti, principale alleato di Gerusalemme.

Il ventiseiesimo anno di vita pubblica di Netanyahu è caratterizzato da una serie di vittorie e sconfitte: se da un lato ha mantenuto un controllo quasi totale del panorama politico israeliano dal 1990, dall'altro le recenti guerre hanno prodotto vittorie militari effimere senza un risultato duraturo, con migliaia di morti in Gaza e in Libano e una mortalità militare israeliana ai livelli più alti degli ultimi decenni. Il leader di 76 anni ha confermato la propria intenzione di ricandidarsi alle elezioni anticipate, che dovranno essere indette entro ottobre, nonostante i sondaggi mostrino una tendenza alla perdita per la coalizione di destra guidata dal Likud.

Tuttavia, in un sistema parlamentare in cui la capacità di formare coalizioni è fondamentale, è difficile escludere che Netanyahu possa ancora tessere una nuova alleanza, soprattutto grazie alla sua immagine di "falco della sicurezza". La sua retorica, che ha più volte affermato che non ci sarà uno Stato palestinese a ovest del fiume Giordano, ha rafforzato il sostegno tra gli elettori più conservatori, ma ha anche alimentato una forte opposizione tra chi accusa il premier di aver trascurato la minaccia di Hamas e di aver spostato le operazioni militari lontano dal confine di Gaza.

La gioia di alcuni segmenti della popolazione israeliana per l'omicidio del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e del supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, non ha cancellato il fatto che Hamas continui a controllare gran parte di Gaza, che l'Iran resta sotto il dominio di teocrati rivoluzionari e che Hezbollah sopravviva in Libano. L'opposizione, guidata da Yair Lapid, ha definito Netanyahu "colui che ha perso la guerra" e ha denunciato il ruolo di Trump nel forzare un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, un provvedimento che, secondo loro, ha indebolito ulteriormente la posizione di Netanyahu.

Il premier ha respinto queste critiche come parte di una campagna mirata a sminuire le conquiste israeliane, sottolineando il pericolo nucleare rappresentato da Teheran e sostenendo che, senza l'intervento tempestivo e con una forza schiacciante, Israele non sarebbe più qui. All'estero, le accuse di genocidio mosse contro Israele per la devastazione di Gaza hanno innescato una procura dell'International Criminal Court con un mandato d'arresto per Netanyahu con l'accusa di crimini di guerra, provvedimento che il premier ha definito "assurdo".

Parallelamente, le sue relazioni con i leader mondiali si sono incrinati: secondo una biografia, l'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo avrebbe definito in privato "figlio di una puttana" e "un cattivo tipo". Allo stesso tempo, l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania ha alimentato le pressioni internazionali per riavviare il processo di pace.

In patria, la percezione del pubblico è divisa: molti israeliani considerano ingiuste le critiche occidentali alla campagna a Gaza, mentre altri ritengono che Netanyahu abbia ceduto troppo alla pressione americana, soprattutto con il suo stretto legame con il Partito Repubblicano e le sue sfide ai Democratici. Tale dinamica ha eroso il tradizionale consenso bipartisan negli Stati Uniti, facendo calare il sostegno all'alleanza israelo-americana tra gli elettori di entrambi i partiti.

La figura di Netanyahu, figlio di uno storico di rilievo e educato in parte negli Stati Uniti, continua così a incarnare le contraddizioni di una leadership che, sebbene abbia saputo resistere per decenni, ora si trova sotto un crescente scrutinio sia interno che internazionale, con le prossime elezioni che rappresenteranno il banco di prova definitivo per la sua resilienza politica





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