Netanyahu annuncia la conquista di Beaufort e l'estensione della manovra in Libano

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la conquista della fortezza di Beaufort nel sud del Libano e ha affermato di aver dato istruzioni all'Idf di estendere la manovra in Libano e di consolidare la presa sui territori controllati da Hezbollah.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la conquista della fortezza di Beaufort nel sud del Libano , affermando di aver dato istruzioni all' Idf di estendere la manovra in Libano e di consolidare la presa sui territori controllati da Hezbollah .

Secondo Netanyahu, Israele ha eliminato 8.000 terroristi di Hezbollah dall'inizio della guerra in corso dal 2023, compresi 3.000 solo dall'inizio del 'Ruggito del Leone' e 700 nell'ultimo mese, più di quanti siano stati eliminati durante la II Guerra del Libano. Netanyahu ha anche affermato che la notte in cui è stato eliminato un gruppo di terroristi di Hezbollah è stata la notte più spaventosa della sua vita.

Le immagini diffuse dall'esercito israeliano mostrano il momento dell'ingresso dei soldati all'interno della fortezza di Beaufort, che garantisce all'Idf un punto di osservazione strategico su gran parte del Libano meridionale e sui territori controllati da Hezbollah





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