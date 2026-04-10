Netanyahu apre alla negoziazione con il Libano, mentre i bombardamenti continuano

Israele si dichiara disposto a negoziare con il Libano, ma i bombardamenti proseguono. La situazione è critica: il Libano è escluso dagli accordi di cessate il fuoco secondo Israele e gli USA, mentre l'Iran e vari paesi europei sostengono l'inclusione. Preoccupazione per la tenuta del cessate il fuoco e le condizioni umanitarie in Libano. Dubbi sulla reale volontà di pace.

Netanyahu dichiara la volontà di negoziare con il Libano . Il contesto è critico: Israele , con il sostegno degli Stati Uniti, esclude il Libano dagli accordi, mentre l' Iran e alcuni paesi europei sostengono il contrario. Parallelamente, Israele continua i bombardamenti, mettendo a rischio il cessate il fuoco concordato. L'incontro di pace previsto in Pakistan sabato si preannuncia arduo, con posizioni distanti tra le parti in causa.

La situazione è particolarmente delicata dato che Israele e Libano non intrattengono relazioni diplomatiche dirette, rendendo i canali di comunicazione dipendenti da mediatori internazionali. La richiesta di Netanyahu di avviare negoziati diretti con il governo libanese per disarmare Hezbollah, il gruppo sciita alleato dell'Iran, coesiste con la continuazione dei bombardamenti. Ciò solleva dubbi sulla reale intenzione di un cessate il fuoco duraturo, una posizione che ha suscitato critiche da parte di diversi governi europei, tra cui Francia e Regno Unito. La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha espresso preoccupazione per presunte tasse imposte dall'Iran alle petroliere, sollecitando l'immediata cessazione di tali pratiche. \L'Iran, tramite il presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, insiste sull'inclusione del Libano nell'accordo di cessate il fuoco e condanna le violazioni dello stesso. Gli attacchi israeliani, nonostante la richiesta di negoziati, continuano a causare danni significativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità esprime allarme per la situazione degli ospedali libanesi, a rischio di esaurimento delle scorte mediche d'emergenza a causa dell'elevato numero di feriti. Le trattative, se confermate, si svolgeranno in una situazione di instabilità, con gli attacchi in corso e posizioni divergenti tra le parti. La petroliera MSG, con circa 7.000 tonnellate di carburante degli Emirati Arabi Uniti, attraversa una zona di conflitto complesso, in cui i flussi marittimi sono diminuiti drasticamente rispetto alla situazione pre-guerra. L'oleodotto est-ovest, cruciale per il trasporto del petrolio, ha subito una riduzione della capacità a causa di attacchi mirati. La riapertura dello stretto di Hormuz, rivendicata dall'Iran, non ha portato a un ritorno dei flussi precedenti, evidenziando le difficoltà nel ristabilire la normale attività commerciale. \La comunicazione tra le parti è complessa, con dichiarazioni contrastanti e accuse reciproche. La dinamica degli eventi include anche possibili pressioni esterne, come quelle attribuite a Donald Trump, che potrebbero influenzare le decisioni dei leader coinvolti. La posizione di Netanyahu, che invoca i negoziati pur continuando i bombardamenti, rende la situazione particolarmente incerta e solleva interrogativi sulla reale volontà di pace. La complessità della situazione è evidente anche nel flusso di navi che attraversano lo stretto, ridotto a una frazione rispetto al periodo pre-guerra, e nell'impatto degli attacchi all'oleodotto che riducono la capacità di trasporto del petrolio. Il contesto generale è caratterizzato da instabilità e incertezza, con il rischio di un'escalation del conflitto





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